بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 2.8 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 670 مبايعة بقيمة 2.03 مليار درهم، منها 71 مبايعة للأراضي بقيمة 328.06 مليون درهم و599 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.7 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 53 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 تليها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة تليها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة.

وقد تصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 30 مبايعة بقيمة 45 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 8 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 6 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 60 مليون درهم بمنطقة زعبيل الاولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 57 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 57 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 69 مبايعة بقيمة 406 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 62 مبايعة بقيمة 53 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 54 مبايعة بقيمة 101 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 724.49 مليون درهم منها 18 رهونات أراضي بقيمة 22.36 مليون درهم و94 رهونات فلل وشقق بقيمة 702.13 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الثانية بقيمة 521 مليون درهم وأخري في منطقة نخلة جميرا بقيمة 30 مليون درهم.

واما الهبات فقد شهدت تسجيل 13 هبة بقيمة 94.95 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 37.64 مليون درهم وأخري في منطقة نخلة جميرا بقيمة 35 مليون درهم.