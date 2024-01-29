بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.7 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 684 مبايعة بقيمة 1.89 مليار درهم، منها 50 مبايعة للأراضي بقيمة 483.87 مليون درهم و634 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.41 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 122.31 مليون درهم في منطقة الحبية السادسة تليها مبايعة بقيمة 53.61 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 4 تليها مبايعة بقيمة 30.44 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة.

وقد تصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 47.68 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 7 مبايعة بقيمة 65.99 مليون درهم وثالثة في الحبية الخامسة بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 5.95 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 67.5 مليون درهم بمنطقة الوصل كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 44.49 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيراً مبايعة بقيمة 43.5 مليون درهم في منطقة الوصل.

وقد تصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 74 مبايعة بقيمة 135.12 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 70 مبايعة بقيمة 69.82 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 39 مبايعة بقيمة 86.18 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 378.9 مليون درهم منها 27 رهونات أراضي بقيمة 150.74 مليون درهم و119 رهونات فلل وشقق بقيمة 228.16 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة المركاض بقيمة 60.9 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الخامسة بقيمة 56.12 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 33 هبة بقيمة 452.71 مليون درهم كان أهمها بمنطقة القوز الثالثة بقيمة 175 مليون درهم وأخرى في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بقيمة 152.46 مليون درهم.

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