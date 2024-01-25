بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.7 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 610 مبايعة بقيمة 1.37 مليار درهم، منها 73 مبايعة للأراضي بقيمة 375.86 مليون درهم و537 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 990.36 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 46.5 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 17.9 مليون درهم في منطقة ند الشبا الاولى تليها مبايعة بقيمة 16.76 مليون درهم في منطقة ند الشبا الاولى.

وقد تصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 29 مبايعة بقيمة 84.32 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 68.73 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 26.7 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 32 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 77 مبايعة بقيمة 72.13 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة دبي الملاحية بتسجيلها 58 مبايعة بقيمة 104.63 مليون درهم وثالثة في الثنيه الخامسة بتسجيلها 35 مبايعة بقيمة 58.47 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.02 مليار درهم منها 21 رهونات أراضي بقيمة 86.33 مليون درهم و202 رهونات فلل وشقق بقيمة 935.47 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة المزهر الاولى بقيمة 250 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء الاولى بقيمة 150 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 80 هبة بقيمة 360.22 مليون درهم كان أهمها بمنطقة ند الشبا الاولى بقيمة 135.17 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 58.59 مليون درهم.

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