بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.77 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 556 مبايعة بقيمة 2.08 مليار درهم، منها 67 مبايعة للأراضي بقيمة 1.13 مليار درهم و489 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 953.16 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 210.1 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثانية تليها مبايعة بقيمة 100 مليون درهم في منطقة سيح الدحل تليها مبايعة بقيمة 52 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة.

وقد تصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 27 مبايعة بقيمة 62.53 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الرابعة بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 381.92 مليون درهم وثالثة في الحبيه الخامسة بتسجيلها 6 مبايعة بقيمة 32.93 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 35 مليون درهم بمنطقة الصفوح الثانيه كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 وأخيرا مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة الثنيه الرابعة.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 125 مبايعة بقيمة 132.25 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 39 مبايعة بقيمة 88.95 مليون درهم وثالثة في الخليج التجارى بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 103.63 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 473.55 مليون درهم منها 11 رهونات أراضي بقيمة 176.45 مليون درهم و194 رهونات فلل وشقق بقيمة 297.1 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الوصل بقيمة 126.87 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنيه الأولى بقيمة 55 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 38 هبة بقيمة 214.33 مليون درهم كان أهمها بمنطقة بور سعيد بقيمة 95 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 32.59 مليون درهم.

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