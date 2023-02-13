بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 2.7 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 588 مبايعة بقيمة 1.71 مليار درهم، منها 81 مبايعة للأراضي بقيمة 481.99 مليون درهم و507 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.23 مليار درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 51 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة تليها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة الحبيه الخامسة تليها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة. وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 47 مبايعة بقيمة 162 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الرابعة بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 207 مليون درهم وثالثة في اليفره 1 بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 19 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 172 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 123 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة وأخيرا مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 69 مبايعة بقيمة 62 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 34 مبايعة بقيمة 250 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 34 مبايعة بقيمة 144 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 725.03 مليون درهم منها 10 رهونات أراضي بقيمة 215.44 مليون درهم و58 رهونات فلل وشقق بقيمة 509.6 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الخليج التجارى بقيمة 388 مليون درهم وأخري في منطقة معيصم الأول بقيمة 173 مليون درهم. واما الهبات فقد شهدت تسجيل 23 هبة بقيمة 320.35 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 188 مليون درهم وأخري في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 111 مليون درهم.

#بياناتحكومية

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نبذة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي:

تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، وتسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية

إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال قطاعاتها الفاعلة، وهي: التسجيل والخدمات العقارية، وتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، والدعم المؤسسي، ومؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية.

مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]:

تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وبأسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، وتم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات الدائرة أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات الإيجارية