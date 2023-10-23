بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.7 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 472 مبايعة بقيمة 1.74 مليار درهم، منها 57 مبايعة للأراضي بقيمة 693.63 مليون درهم و415 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.05 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 39.02 مليون درهم في منطقة ند الشبا الاولى تليها مبايعة بقيمة 36.48 مليون درهم في منطقة ند الشبا الاولى تليها مبايعة بقيمة 36 مليون درهم في منطقة المركاض.

وقد تصدرت منطقة نخلة جبل علي المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 373.6 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 9 مبايعة بقيمة 32.51 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 6 مبايعة بقيمة 10.14 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 133.61 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 53.7 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 43 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وقد تصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 76 مبايعة بقيمة 59.51 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 31 مبايعة بقيمة 31.96 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 117.28 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 852.42 مليون درهم منها 20 رهونات أراضي بقيمة 351.9 مليون درهم و125 رهونات فلل وشقق بقيمة 500.52 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الخليج التجارى بقيمة 327.5 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 145.6 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 22 هبة بقيمة 190.56 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الخليج التجارى بقيمة 132.26 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 14.47 مليون درهم.

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