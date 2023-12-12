

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 2.7 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 625 مبايعة بقيمة 2 مليار درهم، منها 52 مبايعة للأراضي بقيمة 530.63 مليون درهم و573 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.47 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 66.81 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 64.22 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 2 تليها مبايعة بقيمة 62.55 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وقد تصدرت منطقة وادي الصفا 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 82.14 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 9 مبايعة بقيمة 10.6 مليون درهم وثالثة في الحبية الخامسة بتسجيلها 5 مبايعة بقيمة 27.06 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 305 مليون درهم بمنطقة المركز التجاري الثانية كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 60 مليون درهم في منطقة الوصل وأخيراً مبايعة بقيمة 43.88 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 110 مبايعة بقيمة 87.67 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 83 مبايعة بقيمة 201.7 مليون درهم وثالثة في مدينة دبي الملاحية بتسجيلها 45 مبايعة بقيمة 112.09 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 692.52 مليون درهم منها 17 رهونات أراضي بقيمة 132.13 مليون درهم و98 رهونات فلل وشقق بقيمة 560.39 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة المركز التجاري الثانية بقيمة 362 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 58.14 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 26 هبة بقيمة 75.02 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نايف بقيمة 18 مليون درهم وأخري في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 9.62 مليون درهم.

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