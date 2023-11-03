بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.7 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 230 مبايعة بقيمة 2.41 مليار درهم، منها 41 مبايعة للأراضي بقيمة 2 مليار درهم و189 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 414.58 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 505.94 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية تليها مبايعة بقيمة 347.45 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية تليها مبايعة بقيمة 180 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وقد تصدرت منطقة مدينة دبي الملاحية المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 8 مبايعة بقيمة 1.44 مليار درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 7 مبايعة بقيمة 11.82 مليون درهم وثالثة في نخلة جبل علي بتسجيلها 6 مبايعة بقيمة 127.44 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 15 مليون درهم بمنطقة ام الشيف كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 13.75 مليون درهم في منطقة الخليج التجارى وأخيرا مبايعة بقيمة 13.75 مليون درهم في منطقة الخليج التجارى.

وقد تصدرت منطقة مدينة دبي الملاحية المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 30 مبايعة بقيمة 70.21 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 49.32 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 39.18 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 255.25 مليون درهم منها 13 رهونات أراضي بقيمة 129.71 مليون درهم و70 رهونات فلل وشقق بقيمة 125.54 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 100.95 مليون درهم وأخرى في منطقة ند الشبا الأولى بقيمة 19 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 8 هبة بقيمة 28.41 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 13.72 مليون درهم وأخرى في منطقة اليفره 1 بقيمة 3.48 مليون درهم.

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