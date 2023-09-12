بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.6 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 453 مبايعة بقيمة 1.38 مليار درهم، منها 91 مبايعة للأراضي بقيمة 617.43 مليون درهم و362 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 765.95 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 150 مليون درهم في منطقة مرسى دبي تليها مبايعة بقيمة 40.82 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة تليها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وقد تصدرت منطقة مدينة المطار المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 39 مبايعة بقيمة 187.43 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 17.07 مليون درهم وثالثة في الحبيه الخامسة بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 36.36 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 34 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 19.5 مليون درهم في منطقة جميرا الاولى وأخيرا مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وقد تصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 44 مبايعة بقيمة 113.73 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه السادسة بتسجيلها 33 مبايعة بقيمة 88.41 مليون درهم وثالثة في الخليج التجارى بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 39.23 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.14 مليار درهم منها 17 رهونات أراضي بقيمة 231.86 مليون درهم و134 رهونات فلل وشقق بقيمة 908.12 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 295 مليون درهم وأخرى في منطقة القصيص الصناعيه الخامسه بقيمة 171.5 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 30 هبة بقيمة 136.85 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنيه الرابعة بقيمة 70 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 15.57 مليون درهم.

#بياناتحكومية

- انتهى -