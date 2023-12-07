بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.6 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 695 مبايعة بقيمة 1.93 مليار درهم، منها 111 مبايعة للأراضي بقيمة 539.24 مليون درهم و584 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.39 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 62.78 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 43.31 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 41.68 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وقد تصدرت منطقة وادي الصفا 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 75 مبايعة بقيمة 37.95 مليون درهم وتلتها منطقة نخلة جبل علي بتسجيلها 8 مبايعة بقيمة 263.83 مليون درهم وثالثة في ند الشبا الاولى بتسجيلها 7 مبايعة بقيمة 81.45 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 87.43 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 75 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 45 مليون درهم في منطقة السوق الكبير.

وقد تصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 94 مبايعة بقيمة 126.45 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة دبي الملاحية بتسجيلها 82 مبايعة بقيمة 191.89 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 50 مبايعة بقيمة 91.72 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 509.02 مليون درهم منها 7 رهونات أراضي بقيمة 94.57 مليون درهم و106 رهونات فلل وشقق بقيمة 414.45 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 91.43 مليون درهم وأخرى في منطقة الكرامة بقيمة 54.67 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 33 هبة بقيمة 205.22 مليون درهم كان أهمها بمنطقة القوز الصناعية الثالثة بقيمة 70 مليون درهم وأخرى في منطقة المزهر الأولى بقيمة 18 مليون درهم.

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