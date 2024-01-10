بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.6 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 486 مبايعة بقيمة 1.34 مليار درهم، منها 35 مبايعة للأراضي بقيمة 341.34 مليون درهم و451 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 994.54 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 45 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة تليها مبايعة بقيمة 31.7 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وقد تصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 9 مبايعة بقيمة 40.52 مليون درهم وتلتها منطقة نخلة جبل علي بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 92.13 مليون درهم وثالثة في نخلة جميرا بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 2.3 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 32 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 20.5 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة الثنية الخامسة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 46 مبايعة بقيمة 84.67 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 41 مبايعة بقيمة 41.37 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 43.24 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.32 مليار درهم منها 17 رهونات أراضي بقيمة 373.74 مليون درهم و95 رهونات فلل وشقق بقيمة 949.94 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الرفاعة بقيمة 269.5 مليون درهم وأخرى في منطقة الممزر بقيمة 192.5 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 16 هبة بقيمة 18.72 مليون درهم كان أهمها بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 5.11 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 3.76 مليون درهم.

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