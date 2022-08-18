بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 2.6 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 552 مبايعة بقيمة 1.96 مليار درهم، منها 68 مبايعة للأراضي بقيمة 933.34 مليون درهم و484 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.02 مليار درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 400 مليون درهم في منطقة الوصل تليها مبايعة بقيمة 205 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 116 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية. وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 37 مبايعة بقيمة 93 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 8 مبايعة بقيمة 32 مليون درهم وثالثة في اليفره 2 بتسجيلها 5 مبايعة بقيمة 6 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 163 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 55 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وقد تصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 115 مبايعة بقيمة 163 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 36 مبايعة بقيمة 85 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 683.91 مليون درهم منها 16 رهونات أراضي بقيمة 101.43 مليون درهم و108 رهونات فلل وشقق بقيمة 582.49 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة ورسان الاولى بقيمة 431 مليون درهم وأخري في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 62 مليون درهم. واما الهبات فقد شهدت تسجيل 21 هبة بقيمة 16.52 مليون درهم كان أهمها بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 12 مليون درهم وأخري في منطقة برج خليفة بقيمة 2 مليون درهم

#بياناتحكومية

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نبذة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي:

تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، وتسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال قطاعاتها الفاعلة، وهي: التسجيل والخدمات العقارية، وتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، والدعم المؤسسي، ومؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية.

مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]:

تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وبأسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، وتم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات الدائرة أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات الإيجارية.