بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.5 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 408 مبايعة بقيمة 1.2 مليار درهم، منها 77 مبايعة للأراضي بقيمة 342.59 مليون درهم و331 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 856.24 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 44.91 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 42.84 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 31.69 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وقد تصدرت منطقة وادي الصفا 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 32 مبايعة بقيمة 16.11 مليون درهم وتلتها منطقة سيح شعيب 1 بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 13.04 مليون درهم وثالثة في الحبيه الخامسة بتسجيلها 7 مبايعة بقيمة 31.14 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 33 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 29.6 مليون درهم في منطقة الثنيه الرابعة وأخيرا مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.

وقد تصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 35 مبايعة بقيمة 121.84 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 30 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 36.62 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.15 مليار درهم منها 15 رهونات أراضي بقيمة 905.66 مليون درهم و161 رهونات فلل وشقق بقيمة 242.17 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الثنيه الخامسة بقيمة 817.63 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الثالثة بقيمة 76.61 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 34 هبة بقيمة 194.88 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الحبيه الثانية بقيمة 73 مليون درهم وأخرى في منطقة الجداف بقيمة 60.51 مليون درهم.

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