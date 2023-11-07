بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.5 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 355 مبايعة بقيمة 1.32 مليار درهم، منها 82 مبايعة للأراضي بقيمة 764.5 مليون درهم و273 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 551.83 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 88.25 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 2 تليها مبايعة بقيمة 41.23 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 40.75 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وقد تصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 23 مبايعة بقيمة 53.31 مليون درهم وتلتها منطقة نخلة جبل علي بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 390.25 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 2 بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 169.51 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 17.73 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 13.27 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة جميرا الثانيه.

وقد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 42 مبايعة بقيمة 66.69 مليون درهم وتلتها منطقة الثنيه الخامسة بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 35.82 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 74.78 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 490.56 مليون درهم منها 13 رهونات أراضي بقيمة 22.36 مليون درهم و95 رهونات فلل وشقق بقيمة 468.2 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الثنيه الخامسة بقيمة 183.95 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل على الصناعية الأولى بقيمة 135.11 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 37 هبة بقيمة 724.32 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنيه الخامسة بقيمة 351.76 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 110.33 مليون درهم.

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