التقرير يكشف عن تأثير تمويل الحياد المناخي على الإنفاق الأسري

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك ستاندرد تشارترد اليوم عن إطلاق دراسة بعنوان "في الوقت المناسب" (Just in Time) والتي أجراها مؤخرا لقياس متطلبات التمويل المطلوبة للانتقال إلى الحياد المناخي في الأسواق الناشئة وكيفية تمويلها، وكشفت الدراسة أن متطلبات التمويل في دولة الإمارات العربية المتحدة تقدر بحوالي 2.5 ترليون درهم (671.1 مليار دولار أمريكي) للانتقال إلى الحياد المناخي.

ووجدت الدراسة أنه:

إذا تم توفير التمويل المطلوب للانتقال إلى الحياد المناخي من الأسواق المتقدمة، فقد يرتفع الإنفاق الأسري في دولة الإمارات بمقدار 2 ترليون درهم (551.2 مليار دولار أمريكي) مقارنة بالتمويل الذاتي

إذا قامت الأسواق الناشئة بتمويل انتقالها إلى الحياد المناخي بنفسها، دون أي مساعدة من الأسواق المتقدمة، فقد ينخفض الإنفاق الأسري في هذه الأسواق بمعدل 5% ​​كل عام

فجوة تمويل التحول

في الوقت الذي تبلغ قيمة الاستثمارات المطلوبة للانتقال إلى الحياد المناخي في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 2.5 ترليون درهم (671.1 مليار دولار أمريكي)، تكشف الدراسة أن الأسواق الناشئة ككل بحاجة إلى استثمار بقيمة 350 ترليون درهم (94.8 تريليون دولار أمريكي) إضافية للانتقال إلى الحياد المناخي - وهو مبلغ أعلى من الناتج المحلي الإجمالي العالمي السنوي، في الوقت الذي أصبحت الحاجة ملحة لتلبية أهداف الاحتباس الحراري على المدى الطويل. هذا بالإضافة إلى رأس المال الذي تم تخصيصه بالفعل من قبل الحكومات بموجب سياساتها المناخية الحالية.

والجدير بالذكر أن مستثمري القطاع الخاص يستطيعون المساهمة بأكثر من 300 تريليون درهم (83 تريليون دولار أمريكي) من أصل الاستثمار الاجمالي المطلوب والذي تبلغ قيمته 350 تريليون درهم (94.8 تريليون دولار أمريكي)، الأمر الذي يؤكد الحاجة الملحة للمؤسسات المالية للوفاء بالتعهدات المالية الخضراء والانتقالية.

فجوة تمويل الحياد المناخي القدرة الاستثمارية الاستثمار (فعالية الطاقة بما يضم الصناعة والمواصلات والمباني المصاريف العامة الأخرى (لخردة المبكرة، إعانات التدفئة تعويض - (إيرادات ضريبة الكربون، ضريبة التدفئة المنزلية) فجوة تمويل الحياد المناخي الصين 21.9 ترليون دولار 30.2 ترليون دولار 2.3 ترليون دولار 19.2 ترليون دولار 35.1 ترليون دولار الهند 8.5 ترليون دولار 6 ترليون دولار 573.3 مليار دولار 2.7 ترليون دولار 12.4 ترليون دولار اندونيسيا 2.1 ترليون دولار 2 ترليون دولار 107.9 مليار دولار 1.4 ترليون دولار 2.7 ترليون دولار نيجيريا 220.7 مليار دولار 215.4 مليار دولار 40.8 مليار دولار 193.5 مليار دولار 283.3 مليار دولار جنوب أفريقيا 445.5 مليار دولار 1.4 ترليون دولار 143.3 مليار دولار 1.2 ترليون دولار 833.6 مليار دولار ماليزيا 1.3 ترليون دولار 310.6 مليار دولار 129.1 مليار دولار 833.4 مليار دولار 909.9 مليار دولار كينيا 128.4 مليار دولار 285.1 مليار دولار 32.3 مليار دولار 32.2 مليار دولار 413.6 مليار دولار الإمارات 680.1 مليار دولار 211.6 مليار دولار 28.2 مليار دولار 259.2 مليار دولار 671.1 مليار دولار

ومع ذلك، كما هو موضح في تقريرنا السابق بعنوان "سؤال الـ 50 تريليون دولار"، فإن تشجيع الاستثمار في الأسواق الناشئة هو مهمة صعبة، حيث تبلغ إجمالي الأصول المدارة لأكبر 300 شركة استثمارية في العالم أكثر من 50 تريليون دولار أمريكي، لا تخصص منها سوى 2% و3 % و5% فقط لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية على التوالي.

وتكشف دراسة "في الوقت المناسب" ( Just in Time ) عن أهمية تواجد تعاون أكبر على صعيد الاستراتيجية والتمويل والسياسات العامة للانتقال إلى الحياد المناخي. كما تشير إلى أهمية إيفاء المصارف الالتزامات التي تعهدت بها خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ ( COP26 ) إذا أرادت أن تجنب الأسر من تحمل تكاليف الانتقال إلى الحياد المناخي.

سد فجوة تمويل التحول

وتبحث الدراسة في مسارين لسد فجوة تمويل الانتقال إلى الحياد المناخي في الأسواق الناشئة، التمويل الذاتي من قبل الأسواق الناشئة وتمويل الأسواق المتقدمة، حيث يتم توفير رأس المال من خلال المنح والقروض.

ومن المتوقع أن يؤدي التمويل الذاتي الحصري للأسواق الناشئة إلى زيادة الضرائب وزيادة الاقتراض الحكومي، الأمر الذي ينعكس على الإنفاق الأسري في الأسواق الناشئة، حيث ستنخفض قدرة إنفاق الأسرة على احتياجاتها اليومية. ومع ذلك، فإن تمويل الأسواق المتقدمة له تأثير معاكس.

ومع ذلك، قد يشهد تمويل الأسواق المتقدمة زيادة إنفاق الأسر في الأسواق الناشئة بمعدل 6.25 تريليون درهم (1.7 تريليون دولار أمريكي) ​​كل عام مقارنة بالتمويل الذاتي، وسيحفز أيضًا النمو العالمي، حيث يمكن أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي حوالي 400 تريليون درهم (108.3 ترليون دولار أمريكي) أعلى بشكل تراكمي من الآن وحتى عام 2060 إذا قامت الأسواق المتقدمة بتمويل التحول. إن قدرة الأسواق الناشئة على الوصول إلى الحياد المناخي دون إعاقة نموها أو ازدهارها سيمثل انتقالًا عادلًا.

التمويل الذاتي مقابل وتمويل الأسواق المتقدمة: الأثر على استهلاك الأسرة استهلاك الأسرة (نسبة مئوية) (المتوسط ​​السنوي بين 2021 و2060) استهلاك الأسرة (المتوسط ​​السنوي بين 2021 و2060) إجمالي الاستهلاك المنزلي (2021 - 2060) الهند (تمويل ذاتي) -3 143.9- مليار دولار 5.8- ترليون دولار الهند (تمويل الأسواق المتقدمة) 4.7 197.7+ مليار دولار 7.9+ ترليون دولار إندونيسيا (تمويل ذاتي) -3.4 48.6 - مليار دولار 1.9- ترليون دولار إندونيسيا (تمويل الأسواق المتقدمة) 3.6 55.6+ مليار دولار 2.2+ ترليون دولار نيجيريا (التمويل الذاتي) -0.8 8.3- مليار دولار 335.1- مليار دولار نيجيريا (تمويل الأسواق المتقدمة) 0.8 5.4+ مليار دولار 216.7+ مليار دولار جنوب إفريقيا (تمويل ذاتي) -1 7.1- مليار دولار 281.8- مليار دولار جنوب إفريقيا (تمويل الأسواق المتقدمة) 1.4 7.7+ مليار دولار 311.1+ مليار دولار ماليزيا (التمويل الذاتي) -4.6 26.5 - مليار دولار 1.1- ترليون دولار ماليزيا (تمويل الأسواق المتقدمة) 4.1 21.9 + مليار دولار 878+ مليار دولار كينيا (تمويل ذاتي) -6.8 10.4- مليار دولار 417- مليار دولار كينيا (تمويل الأسواق المتقدمة) 4.0 6.2+ مليار دولار 246.6+ مليار دولار الإمارات (تمويل ذاتي) -8.1 31.1- مليار دولار 1.2- ترليون دولار الإمارات (تمويل الأسواق المتقدمة) 4.7 13.8+ مليار دولار 551.2 مليار دولار

وفي هذا السياق قالت رولا أبو منه، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في الإمارات العربية المتحدة: "تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بمكانة رائدة وهي في وضع جيد للاستفادة من الفرص الاقتصادية الرئيسية التي يوفرها مسار الحياد المناخي. والجدير بالذكر أن الوصول إلى هذا الهدف يتطلب تركيزًا قويًا على ضمان الازدهار الاقتصادي خلال عملية الانتقال بالإضافة إلى قدر كبير من الاستثمار".

وأضافت: "يجب أن يتحد القطاعان العام والمالي للمساعدة في تسهيل تدفق الاستثمار إلى الحياد المناخي. وقد يؤدي الفشل في تقديم تمويل الانتقال إلى عدم تحقيق الأهداف المناخية المطلوبة، الامر الذي سيؤدي إلى حدوث كارثة بيئية".

نهجنا في الحياد المناخي

أعلن بنك ستاندرد تشارترد عن التزامه بالوصول إلى الحياد المناخي في انبعاثاته الممولة بحلول عام 2050، مع أهداف مؤقتة للقطاعات الأكثر كثافة في الكربون بحلول عام 2030.

كما نخطط لتعبئة أكثر من 1.1 تريليون درهم إماراتي (300 مليار دولار أمريكي) من التمويل الأخضر والانتقالي بحلول عام 2030 لدعم الانتقال إلى الحياد المناخي في الأسواق التي يمكننا الوصول إليها، بدعم من إطار عمل التمويل الانتقالي الخاص بنا.

هذا ونعمل على تسريع توفير الحلول الجديدة، وذلك من خلال وضع فريق عمل متخصص يعمل على تسريع الانتقال إلى الحياد المناخي لدعم العملاء في القطاعات ذات الانبعاثات المرتفعة.

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خالد عبدالله

مدير إدارة، رئيس الاتصال المؤسسي الخارجي

إدارة شؤون الشركات والعلامة التجارية والتسويق

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نبذة عن بنك ستاندرد تشارترد:

بنك ستاندرد تشارترد هو مجموعةً مصرفيةً عالميةً رائدةً، يتواجد في 59 سوقاً من أكثر أسواق العالم حيوية، ونقدم الخدمات لعملائنا في 85 دولة أخرى. ويتمثل هدفنا في تعزيز التجارة والازدهار في العالم من خلال التنوع الفريد الذي نوفره. ويتبنّى البنك رؤيةً واضحةً تحت شعار "هنا دائماً للأفضل" والتي تعكس التراث العريق والقيم المؤسسية التي ينتهجها البنك في أعماله.

ولا بدّ من التنويه أن "ستاندرد تشارترد" مدرج في الأسواق المالية في كل من لندن وهونج كونج.

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