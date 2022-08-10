التقنيات الناشئة مثل الميتافيرس والتطبيقات الفائقة تسهم في تعزيز التجربة التفاعلية الغامرة للمستخدم وتسريع أتمتة الذكاء الاصطناعي وتحسين إيصال الخدمات التقنية وتسليمها

دبي، الإمارات العربية المتحدة: سلّطت شركة "جارتنر" الضوء في تقرير "هايبر سايكل" للتقنيات الناشئة للعام 2022 على 25 تقنية ناشئة تساعد في تعزيز التجربة التفاعلية الغامرة للمستخدم، والإسراع في أتمتة وتحسين الذكاء الاصطناعي، وتحسين إيصال الخدمات التقنية وتسليمها.

وقالت ميليسا ديفيس، نائب الرئيس للأبحاث لدى "جارتنر":" تتيح التقنيات الناشئة فرصا للتحوّل الرقمي أمام الشركات، إلا أن التنفيذيين التقنيين وقادة الابتكار التقني على موعد مع تحديات تتمثل في تطوير الإمكانات الرقمية بالتزامن مع الحفاظ على تحسين الاستدامة لمواجهة القيود المتزايدة على توفّر الموارد. فمن الضروري أن تعمل المؤسسات على تخطي ذلك الصخب المصاحب للتقنيات الناشئة للإسراع في التغيير، وذلك من خلال الحرص على الاستفادة من الابتكارات التي تساعدهم في تعزيز أفضليتهم التنافسية وكفاءتهم التشغيلية".

وينفرد تقرير "هايبر سايكل" للتقنيات الناشئة من بين سلسلة "هايبر سايكل" الصادرة عن شركة "جارتنر" بتحديد أهم الرؤى التي تُستخلص مما يزيد عن 2,000 تقنية وإطار عمل تطبيقي، والذي تعمل "جارتنر" سنويا على جمعها في ملفات تعريفية لتقدّم سلسلة مُلخصات موجزة لأبرز التوجهات والتقنيات الناشئة والتي "يجب معرفتها". إذ تمتاز هذه التقنيات والتوجهات قدرة على إضافة درجات عالية من الأفضلية التنافسية خلال فترة عامين إلى عشرة أعوام.

وتمثلت هذه التقنيات في:

الميتافيرس الرموز فير القابلة للاستبدال (NFT) التطبيقات الفائقة الويب 3.0 تقنيات الهوية اللامركزية الرقمنة البشرية التوأمة الرقمية للعملاء أسواق المواهب البشرية الداخلية الأنظمة التلقائية الذكاء الاصطناعي للاستخدامات غير الرسمية النماذج الأساسية الذكاء الاصطناعي الخاص بالتصاميم المنتِجة توليد شيفرات التعليم الآلي إدارة العمليات المالية بشكل مشترك عبر السحاب (FinOps) منظومات البيانات السحابية الحوسبة السحابية المستدامة التخزين الحوسبي هندسة شبكات الأمن السيبراني تقنيات مراقبة البيانات الحوكمة الديناميكية للمخاطر منصات حوسبة السّحاب الصناعية التصاميم العملية المختصرة التطوير المدفوع بالرقابة أدوات جمع البيانات وتحليلها عن بعد (OpenTelemetry) هندسة المنصات

ثلاثة محاور لتوجهات التقنيات الناشئة

التقنيات الخاصة بتعزيز التجربة التفاعلية الغامرة للمستخدم: تتجه التجربة الرقمة نحو مستقبل تجربة غامرة. حيث ستعمل مجموعة من التقنيات الناشئة على دعم هذه التجارب، وذلك من خلال العروض، وبيئات التشغيل، والمنظومات الافتراضية الديناميكية للعملاء والأشخاص، فضلا عن دعم الأنماط الجديدة للاستخدام. ومن خلال هذه التقنيات سوف يتسنى للأفراد التحكّم في شخصياتهم الرقمية، وبياناتهم، وتجربة المنظومات البيئية الافتراضية التي يمكن دمجها مع العملات الرقمية. وبإمكان هذه التقنيات أن تساعد في الوصول العملاء بأساليب جديدة تعزّز أو إيجاد مصادر جديدة لتحقيق العائدات.

وتضم مجموعة التقنيات التي يجدر متابعتها لما تتيحه من تجربة استخدام تفاعلي غامرة تقنية الميتافيرس، والرموز غير القابلة للاستبدال NFT، والتطبيقات الفائقة والويب 3.0، وتقنيات الهوية اللامركزية، والرقمنة البشرية، والتوأمة الرقمي للعملاء، وأسواق المواهب البشرية الداخلية.

التقنيات الخاصة بتسريع أتمتة الذكاء الاصطناعي: يشهد الأقبال على الذكاء الاصطناعي توسعا ملحوظا كجزء أساسي من المنتجات، والخدمات، والحلول. وهذا بدوره يدفع نحو الإسراع في إنشاء نماذج متخصصة في الذكاء الاصطناعي يمكن تطبيقها من أجل أتمتة تطوير النماذج، والتدريب والتنفيذ. كما أن أتمتة الذكاء الاصطناعي تعيد التركيز على أهمية الدور البشري في تطوير الذكاء الاصطناعي، مما ينتج عنه قرارات وتوقّعات أكثر دقة، وبالتالي تحقيق الفوائد المرجوّة خلال فترة أقصر.

وتشمل قائمة التقنيات التي تساعد في تسريع أتمتة الذكاء الاصطناعي كلا من الأنظمة التلقائية، والذكاء الاصطناعي للاستخدامات غير الرسمية، والنماذج الأساسية، والذكاء الاصطناعي الخاص بالتصاميم المنتِجة، وتوليد شيفرات التعليم الآلي.

التقنيات الخاصة بتحسين التسليم التقني: الأعمال الرقمية الناجحة هي تلك التي يتم إنشاؤها، لا شراءها. وتركز مجموعة من التقنيات الناشئة على مجتمعات تطوير المنتجات، والخدمات، والحلول، مثل فرق الاندماج fusion teams، والمنصات التي يستخدمونها. هذه التقنيات تعمل على جمع الملاحظات والرؤى التي يمكن أن تساعد في تحسين وتسريع تقديم المنتجات، والخدمات، والحلول، إضافة إلى تعزيز استدامة العمليات التجارية.

من أهم التقنيات التي تساعد في تحسين التسليم التقني نظام إدارة العمليات المالية بشكل مشترك عبر السحاب (FinOps)، ومنظومات البيانات السحابية، والحوسبة السّحابية المستدامة، والتخزين الحوسبي، وهندسة شبكات الأمن السيبراني، وتقنيات مراقبة البيانات، والحوكمة الديناميكية للمخاطر، ومنصات حوسبة السّحاب الصناعية، والتصاميم العملية المختصرة، والتطوير المدفوع بالرقابة، أدوات جمع البيانات وتحليلها عن بعد (OpenTelemetry)، وهندسة المنصات.

#بياناتشركات

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حول قسم تقنية المعلومات لدى جارتنر:

يزود قسم تقنية المعلومات لدى جارتنر مديري المعلومات وقادة تكنولوجيا المعلومات بالرؤى والأدوات اللازمة لدفع المؤسسة من خلال التحول الرقمي لقيادة نمو الأعمال. تتوفر معلومات إضافية على الإنترنت عبر الموقع: https://www.gartner.com/en/information-technology، كما يمكن متابعة الأخبار والتحديثات من قسم تقنية المعلومات لدى جارتنر على تويتر و لينكدإن باستخدام الوسم #GartnerIT.

نبذة عن مؤسسة جارتنر

تعد جارتنر (المسجلة في بورصة نيويورك تحت الرمز:IT) من المؤسسات الرائدة عالمياً في مجال الاستشارات والأبحاث، وهي مدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500). وتزود جارتنر قادة الأعمال بالرؤى والمشورة والأدوات التي تمكّنهم من إنجاز مهامهم الحساسة والتي تحظى بالأولوية القصوى، فضلا عن وضع أسس النجاح للمؤسسة في المستقبل.

ولدى جارتنر مجموعة لا مثيل لها من الأبحاث المرتكزة على البيانات التي يقوم بها المختصون ويشرف عليها الخبراء من شتى الاختصاصات، مما يساعد العملاء على اتخاذ القرارات الصحيحة في المسائل الهامة في العمل. وتعتمد أكثر من 14 ألف مؤسسة منتشرة في أكثر من 100 بلد حول العالم على أبحاث جارتنر، وتتطلع إليها كمصدر موضوعي وشريك موثوق في الأعمال، وذلك بغض النظر عن وظائف المؤسسة أو القطاع الذي تنشط فيه أو حتى حجم المؤسسة.

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