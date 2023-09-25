بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.5 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 399 مبايعة بقيمة 2.3 مليار درهم، منها 93 مبايعة للأراضي بقيمة 1.59 مليار درهم و306 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 714.8 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 501.81 مليون درهم في منطقة الوصل تليها مبايعة بقيمة 450 مليون درهم في منطقة المركز التجارى الاولى تليها مبايعة بقيمة 42.39 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة.

وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 48 مبايعة بقيمة 374.57 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 29.12 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 3 بتسجيلها 8 مبايعة بقيمة 63.03 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 60 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 وأخيرا مبايعة بقيمة 20.5 مليون درهم في منطقة المركاض.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 32 مبايعة بقيمة 31.74 مليون درهم وتلتها منطقة ورسان الاولى بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 10.54 مليون درهم وثالثة في الخليج التجارى بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 24.58 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 221.58 مليون درهم منها 24 رهونات أراضي بقيمة 52.74 مليون درهم و103 رهونات فلل وشقق بقيمة 168.83 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة جبل على الصناعية الأولى بقيمة 28 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنيه الخامسة بقيمة 23.08 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 22 هبة بقيمة 38.31 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 8.35 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 5.29 مليون درهم.

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