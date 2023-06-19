بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 2.5 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 691 مبايعة بقيمة 1.56 مليار درهم، منها 45 مبايعة للأراضي بقيمة 213.34 مليون درهم و646 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.34 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 30 مليون درهم في منطقة الثنيه الرابعة تليها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة السطوه تليها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة الوصل.

وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 39 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 7 مبايعة بقيمة 9 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 11 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 30 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة البطين وأخيرا مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 86 مبايعة بقيمة 74 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 78 مبايعة بقيمة 318 مليون درهم وثالثة في الثنيه الخامسة بتسجيلها 71 مبايعة بقيمة 106 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 529.53 مليون درهم منها 12 رهونات أراضي بقيمة 91.31 مليون درهم و111 رهونات فلل وشقق بقيمة 438.22 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 138 مليون درهم وأخري في منطقة المطينه بقيمة 95 مليون درهم.

واما الهبات فقد شهدت تسجيل 25 هبة بقيمة 434.36 مليون درهم كان أهمها بمنطقة ام سقيم الثالثه بقيمة 130 مليون درهم وأخري في منطقة ام سقيم الثانيه بقيمة 125 مليون درهم.

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