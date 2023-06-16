بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 2.5 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 461 مبايعة بقيمة 1.63 مليار درهم، منها 23 مبايعة للأراضي بقيمة 236.36 مليون درهم و438 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.4 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 37 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة تليها مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة.

وقد تصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 5 مبايعة بقيمة 7 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الرابعة بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 83 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 42 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 75 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 54 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 69 مبايعة بقيمة 295 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 44 مبايعة بقيمة 169 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 39 مبايعة بقيمة 38 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 858.61 مليون درهم منها 12 رهونات أراضي بقيمة 27.68 مليون درهم و95 رهونات فلل وشقق بقيمة 830.93 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 555 مليون درهم وأخري في منطقة الثنيه الرابعة بقيمة 55 مليون درهم.

واما الهبات فقد شهدت تسجيل 7 هبة بقيمة 14.24 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 4 مليون درهم وأخري في منطقة الثنيه الرابعة بقيمة 4 مليون درهم.

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