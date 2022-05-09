بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 2.4 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 408 مبايعة بقيمة 1.44 مليار درهم، منها 37 مبايعة للأراضي بقيمة 600.9 مليون درهم و371 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 841.45 مليون درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 128 مليون درهم في منطقة الحبيه الخامسة تليها مبايعة بقيمة 127 مليون درهم في منطقة الحبيه الخامسة تليها مبايعة بقيمة 85 مليون درهم في منطقة الحبيه الخامسة. وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 534 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 5 مبايعة بقيمة 9 مليون درهم وثالثة في جميرا الاولى بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 32 مليون درهم بمنطقة الورقاء الاولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 وأخيرا مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3. وقد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 67 مبايعة بقيمة 85 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 36 مبايعة بقيمة 85 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 153 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1 مليار درهم منها 25 رهونات أراضي بقيمة 81.3 مليون درهم و78 رهونات فلل وشقق بقيمة 921.21 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة جميرا الاولى بقيمة 297 مليون درهم وأخري في منطقة وادي الصفا 5 بقيمة 184 مليون درهم. واما الهبات فقد شهدت تسجيل 12 هبة بقيمة 14.9 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 7 مليون درهم وأخري في منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 2 مليون درهم.

#بياناتحكومية

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نبذة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي:

تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، وتسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية

إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال قطاعاتها الفاعلة، وهي: التسجيل والخدمات العقارية، وتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، والدعم المؤسسي، ومؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية.

مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]:

تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وبأسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، وتم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات الدائرة أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات الإيجارية.