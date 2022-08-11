بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 2.4 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 508 مبايعة بقيمة 1.55 مليار درهم، منها 102 مبايعة للأراضي بقيمة 762.02 مليون درهم و406 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 786.55 مليون درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 352 مليون درهم في منطقة ند حصة تليها مبايعة بقيمة 41 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة تليها مبايعة بقيمة 32 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة. وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 60 مبايعة بقيمة 171 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 46 مليون درهم وثالثة في اليفره 2 بتسجيلها 10 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 25 مليون درهم بمنطقة الصفوح الثانية كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية وأخيرا مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وقد تصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 56 مبايعة بقيمة 58 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 50 مبايعة بقيمة 163 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 39 مبايعة بقيمة 31 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 879.54 مليون درهم منها 25 رهونات أراضي بقيمة 291.55 مليون درهم و82 رهونات فلل وشقق بقيمة 587.99 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الثانية بقيمة 130 مليون درهم وأخري في منطقة المطينه بقيمة 123 مليون درهم. واما الهبات فقد شهدت تسجيل 10 هبة بقيمة 29.32 مليون درهم كان أهمها بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 10 مليون درهم وأخري في منطقة الحبيه الرابعة بقيمة 8 مليون درهم.

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نبذة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي:

تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، وتسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال قطاعاتها الفاعلة، وهي: التسجيل والخدمات العقارية، وتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، والدعم المؤسسي، ومؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية.

مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]:

تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وبأسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، وتم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات الدائرة أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات الإيجارية.