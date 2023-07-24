تقرير تحليلات سوق السيارات المستعملة للنصف الأول عام 2023 من كارس 24 يسلط الضوء على تزايد شعبية السيارات الكهربائية

دراسة جديدة تؤكد قوة سوق السيارات المستعملة في دولة الإمارات مع شراء ثلاث سيارات مستعملة مقابل كل سيارة جديدة

التقرير يكشف تخطي عدد زيارات العملاء من السيدات إلى موقع كارس 24 زيارات العملاء الذكور

دبي: أعلنت شركة كارس 24، إحدى منصات التجارة الإلكترونية الرائدة والأسرع نمواً للسيارات المستعملة في دولة الإمارات، عن إصدار تقرير تحليلات سوق السيارات المستعملة للنصف الأول من عام 2023، والذي كشف عن تزايد مستويات الإقبال على السيارات الكهربائية في دولة الإمارات. وسجلت عمليات البحث على الإنترنت عن السيارات الكهربائية زيادة بنسبة 60% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنةً بالنصف الثاني من عام 2022.

وأفاد التقرير بأن سوق السيارات الكهربائية يتخطى اليوم نسبة 1% من حجم سوق السيارات في دولة الإمارات، إلا أن التحول نحو السيارات الكهربائية اليوم يكتسب زخماً أكبر في ضوء الارتفاع السريع في عمليات البحث على الإنترنت.

وينسجم هذا الزخم مع جهود دولة الإمارات في هذا الصدد، حيث أعلنت دبي مؤخراً عن خططها لتوسيع شبكة محطات شحن السيارات الكهربائية بنسبة 170% بحلول عام 2025، ما يعني زيادتها من 370 محطة إلى أكثر من 1,000 محطة. كما صنّف أحد تقارير شركة آرثر دي ليتل دولة الإمارات في المرتبة الثامنة على مقياس الجاهزية العالمية لاعتماد وسائل التنقل الكهربائية، كما ساهم تحسن البنية التحتية وارتفاع أسعار الوقود بدوره في تعزيز التوجه لشراء السيارات الكهربائية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أبهيناف جوبتا، الرئيس التنفيذي لدى شركة كارس 24 في منطقة الخليج العربي: "أدى ارتفاع أسعار الوقود وتنامي الوعي بالتأثيرات البيئية إلى ارتفاع مستويات الطلب على السيارات الكهربائية، مع التوقعات بوصول المبيعات إلى 15.07 ألف سيارة بحلول عام 2027. وقاد هذا النمو إلى جانب رؤية دولة الإمارات، الرامية لتحقيق مستقبل مستدام مع بصمة كربونية منخفضة، إلى تعزيز البنية التحتية الداعمة للسيارات الكهربائية في الدولة".

وأضاف جوبتا: "نتوقع نمو الطلب على السيارات الكهربائية بنسبة 30% سنوياً حتى عام 2028، لذا تعتزم كارس 24 تزويد عملائها بحلول متكاملة للسيارات الكهربائية، بدءاً من عمليات الشراء ووصولاً إلى التجديد. ونهدف في ظل التطور المستمر لهذه السوق إلى تطوير خبراتنا الداخلية من خلال تحليل السوق الذي يساعدنا على تلبية الطلب المتزايد في المنطقة وترسيخ مكانة مرموقة في قطاع شراء وبيع وصيانة السيارات الكهربائية".

نمو متواصل لسوق السيارات المستعملة

كشف تقرير تحليلات سوق السيارات المستعملة للنصف الأول من عام 2023 من كارس 24 عن النجاح اللافت لسوق السيارات المستعملة وتزايد شعبية هذه السيارات في دولة الإمارات. وأشار التقرير إلى أنه يتم شراء ثلاث سيارات مستعملة مقابل كل سيارة جديدة تُباع في الإمارات. كما انعكس نمو عدد سكان الإمارات إلى حوالي 10.2 مليون شخص في زيادة الطلب على السيارات.

وسجلت سوق السيارات المستعملة معدلات نمو قوية، ولا سيما بين مشتري السيارات من جيل الألفية (الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و44 عاماً). وازداد عدد المشترين من هذه الشريحة بنسبة 20% في النصف الأول من عام 2023، مقارنة بالنصف الثاني من عام 2022.

كما برز تنامي الوعي بين المستهلكين الشباب حول تكاليف امتلاك سيارة جديدة، مع الأخذ بعين الاعتبار الميزانية المتاحة ومدى الثقة في بائعي تجزئة السيارات عند التخطيط لشراء سيارة مستعملة.

وأضاف جوبتا: "تتمتع دولة الإمارات بأحد أقوى الأسواق، ومن المتوقع أن تتجاوز القيمة الصافية لقطاع السيارات المستعملة فيها 28.98 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2027. ويتسم سوق السيارات المستعملة في المنطقة بالتنافسية إلا أنه يفتقر إلى التنظيم، كما لاحظنا الحاجة إلى علامة تجارية توفر خدمات شاملة للعملاء. وتتمحور فلسفتنا حول اكتساب الثقة وتوفير أعلى مستويات الخدمة والجودة، ما يضمن الارتقاء بتجربة شراء السيارات المستعملة".

توجه النساء إلى شراء السيارات المستعملة

كشف تقرير منصة كارس 24 عن ارتفاع عدد السيدات المهتمات بشراء سيارة مستعملة، حيث ارتفع عدد العملاء من السيدات على منصة الشركة بنسبة 15% في النصف الأول من عام 2023، مقارنة مع زيادة بنسبة 13% للمشترين الذكور.

وحافظت شركتا تويوتا ونيسان على صدارة أكثر العلامات التجارية شعبية لدى مشتري السيارات، حيث جاءت تويوتا يارس في طليعة الطرازات التي تم شراؤها، تليها نيسان باترول ونيسان صني.

واختتم جوبتا: "يسعدنا نمو قطاع السيارات المستعملة في الإمارات، كما لمسنا تغير آراء العملاء حول شراء تلك السيارات بعد أن أدركوا الوفورات المحققة من شراء سيارة مستعملة دون أية مساومة على الجودة. وانطلاقاً من موقعنا كشركة تعتمد على البيانات، فإننا نولي أهمية قصوى لفهم احتياجات المستهلك وتعزيز تجربة شراء السيارات للعملاء، من خلال كسب ثقهم ومواصلة تقديم أرقى مستويات الخدمة والجودة".

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