بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 2.4 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 591 مبايعة بقيمة 1.76 مليار درهم، منها 30 مبايعة للأراضي بقيمة 336.26 مليون درهم و561 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.42 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 106 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 4 تليها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة معيصم الأول.

وقد تصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعة بقيمة 51 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 6 مبايعة بقيمة 14 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 7 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 57 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 44 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة جبل علي الأولى.

وقد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 93 مبايعة بقيمة 213 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 63 مبايعة بقيمة 142 مليون درهم وثالثة في اليفره 1 بتسجيلها 50 مبايعة بقيمة 171 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 613.72 مليون درهم منها 24 رهونات أراضي بقيمة 392.87 مليون درهم و101 رهونات فلل وشقق بقيمة 220.85 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 318 مليون درهم وأخري في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 50 مليون درهم.

واما الهبات فقد شهدت تسجيل 36 هبة بقيمة 98.44 مليون درهم كان أهمها بمنطقة السبخه بقيمة 17.39 مليون درهم وأخري في منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني بقيمة 13.5 مليون درهم.

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