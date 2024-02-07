بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.4 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 633 مبايعة بقيمة 1.81 مليار درهم، منها 46 مبايعة للأراضي بقيمة 581.21 مليون درهم و587 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.23 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 120.32 مليون درهم في منطقة ورسان الرابعة تليها مبايعة بقيمة 78.86 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة تليها مبايعة بقيمة 53.5 مليون درهم في منطقة جميرا الاولى.

وقد تصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 47.32 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 19.04 مليون درهم وثالثة في معيصم الأول بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 15.03 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 65 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة الثنيه الخامسة وأخيرا مبايعة بقيمة 19.53 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة مدينة دبي الملاحية المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 104 مبايعة بقيمة 189.57 مليون درهم وتلتها منطقة الخيران الأولى بتسجيلها 44 مبايعة بقيمة 112.61 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 40.68 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 591.39 مليون درهم منها 27 رهونات أراضي بقيمة 374.1 مليون درهم و104 رهونات فلل وشقق بقيمة 217.29 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الخوانيج الأولى بقيمة 156.6 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 132.61 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 28 هبة بقيمة 72.34 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 21.33 مليون درهم وأخرى في منطقة ام سقيم الثالثه بقيمة 9.35 مليون درهم.

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