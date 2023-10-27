

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 23.3 مليار درهم حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 1761 مبايعة بقيمة 6.55 مليار درهم، منها 265 مبايعة للأراضي بقيمة 2.84 مليار درهم و1496 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.71 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 74.78 مليون درهم في منطقة اليفره 1 تليها مبايعة بقيمة 64.88 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة تليها مبايعة بقيمة 61.92 مليون درهم في منطقة القوز الثانيه.

وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 56 مبايعة بقيمة 277.95 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 51 مبايعة بقيمة 101.23 مليون درهم وثالثة في نخلة جبل علي بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 894.06 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 133.61 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 63.92 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 53.7 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 143 مبايعة بقيمة 158.08 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 137 مبايعة بقيمة 125.88 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 128 مبايعة بقيمة 516.04 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 16.26 مليار درهم منها 89 رهونات أراضي بقيمة 15 مليار درهم و537 رهونات فلل وشقق بقيمة 1.26 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة جبل على الصناعية الأولى بقيمة 13.79 مليار درهم وأخرى في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 586.33 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 104 هبة بقيمة 565.22 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الخليج التجارى بقيمة 134.64 مليون درهم وأخرى في منطقة المركاض بقيمة 120.78 مليون درهم.

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