بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 23.1 مليار درهم حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 2544 مبايعة بقيمة 7.1 مليار درهم، منها 183 مبايعة للأراضي بقيمة 1.33 مليار درهم و2361 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 5.77 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 93 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية تليها مبايعة بقيمة 76 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 64 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثانية.

وقد تصدرت منطقة مدينة المطار المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 51 مبايعة بقيمة 182 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 59 مليون درهم وثالثة في سيح شعيب 1 بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 33 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 65 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 57 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 54 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 280 مبايعة بقيمة 458 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 207 مبايعة بقيمة 239 مليون درهم وثالثة في اليفره 1 بتسجيلها 167 مبايعة بقيمة 569 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 15.75 مليار درهم منها 94 رهونات أراضي بقيمة 14.13 مليار درهم و470 رهونات فلل وشقق بقيمة 1.62 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة جبل على الصناعية الأولى بقيمة 14 مليار درهم وأخري في منطقة الخليج التجارى بقيمة 442 مليون درهم.

واما الهبات فقد شهدت تسجيل 121 هبة بقيمة 300.99 مليون درهم كان أهمها بمنطقة المركاض بقيمة 73.49 مليون درهم وأخري في منطقة الصفا الثانيه بقيمة 40 مليون درهم.

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