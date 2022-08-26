بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 2.3 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 254 مبايعة بقيمة 856.13 مليون درهم، منها 46 مبايعة للأراضي بقيمة 179.46 مليون درهم و208 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 676.67 مليون درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 18 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة ند الشبا الاولى تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة ند الشبا الاولى. وقد تصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 19 مبايعة بقيمة 49 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 10 مبايعة بقيمة 19 مليون درهم وثالثة في ند الشبا الاولى بتسجيلها 9 مبايعة بقيمة 60 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 210 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 39 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري وأخيرا مبايعة بقيمة 9 مليون درهم في منطقة زعبيل الاولى. وقد تصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 39 مبايعة بقيمة 88 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 121 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 802.38 مليون درهم منها 25 رهونات أراضي بقيمة 46.54 مليون درهم و42 رهونات فلل وشقق بقيمة 755.84 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة منخول بقيمة 668 مليون درهم وأخري في منطقة المركاض بقيمة 12 مليون درهم. واما الهبات فقد شهدت تسجيل 29 هبة بقيمة 721.51 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الرفاعة بقيمة 391 مليون درهم وأخري في منطقة السوق الكبير بقيمة 204 مليون درهم

#بياناتحكومية

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نبذة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي:

تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، وتسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال قطاعاتها الفاعلة، وهي: التسجيل والخدمات العقارية، وتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، والدعم المؤسسي، ومؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية.

مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]:

تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وبأسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، وتم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات الدائرة أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات الإيجارية.