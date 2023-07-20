بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 2.3 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 691 مبايعة بقيمة 1.86 مليار درهم، منها 83 مبايعة للأراضي بقيمة 463.46 مليون درهم و608 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.4 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 66 مليون درهم في منطقة القوز الثانيه تليها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة القوز الثانيه تليها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة جميرا الاولى.

وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 45 مبايعة بقيمة 121 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 3 بتسجيلها 9 مبايعة بقيمة 92 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 7 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 97 مليون درهم بمنطقة النهده الاولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 41 مليون درهم في منطقة ام سقيم الثالثه وأخيرا مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة وادي الصفا 5 المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 68 مبايعة بقيمة 83 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 45 مبايعة بقيمة 41 مليون درهم وثالثة في الخيران الأولى بتسجيلها 43 مبايعة بقيمة 126 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 471.21 مليون درهم منها 19 رهونات أراضي بقيمة 48.3 مليون درهم و111 رهونات فلل وشقق بقيمة 422.91 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة النهده الاولى بقيمة 97 مليون درهم وأخري في منطقة مجمع دبي للاستثمار الاول بقيمة 78 مليون درهم.

واما الهبات فقد شهدت تسجيل 14 هبة بقيمة 46.24 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 16.03 مليون درهم وأخري في منطقة الثنيه الخامسة بقيمة 11.92 مليون درهم.

#بياناتحكومية

- انتهى -