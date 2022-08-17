يُظهر سوق العقارات في دبي بشكل عام علامات على النمو المستدام في الربع الثاني من عام 2022 بعدما حقق نمو بنسبة 10% تقريبًا مقارنة بالربع السابق

في السوق السكني الرئيسي زادت معدلات الطلب على الشقق مقارنة بالفيلات حيث حققت معدل نمو يقدر بـ40% عن الربع الأول.. و الـ"داون تاون" الأكثر جذبا لشراء الشقق

تصدرت الأحياء الثلاثة نخلة جميرا (4.9 مليار درهم إماراتي) والـ "داون تاون" (4.8 مليار درهم إماراتي) والخليج التجاري (2.2 مليار درهم إماراتي) حجم المبيعات في الشريحة الرئيسية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أظهرت نتائج تحليل أجرته شركة لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي للبيانات، عن أن قطاع العقارات الرئيسي في دبي يواصل الحفاظ على نموه، حيث ارتفع حجم السوق الإجمالي، وفقًا للمعاملات العقارية في دبي للربع الثاني من عام 2022، بما يقارب 10% مقارنة بالربع الأول من عام 2022، فقد تم بيع 13857 شقة و1836 فيلا و4166 منزلًا مستقلًا بقيمة إجمالية قدرها 47 مليار درهم إماراتي.

السوق العام Q1 2022 Q2 2022 نسبة التغير % عدد الشقق المباعة 11,834 13,857 +17.1 عدد الفيلات المباعة 2,560 1,836 -28.3% عدد الـ"تاون هاوس" المباعة 3,906 4,166 6.6% إجمالي عدد العقارات المباعة 17,897 19,859 10.9% إجمالي القيمة بالدرهم 43,065,632,415 47,305,287,327 9.8%

المصدر: مرصد شركة لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي، يوليو 2022

السوق السكني الرئيسي

وأظهرت النتائج، أنه في فئة العقارات المتميزة، ارتفع حجم المبيعات بنسبة 23% بإجمالي 6893 عقارًا تم تداولها بقيمة 21.5 مليار درهم إماراتي، شملت مناطق السوق السكنية الرئيسية في دبي وهي "البراري، المرابع العربية، وسط مدينة دبي، دبي مارينا، الخليج التجاري، الإمارات ليفنج، جميرا، جميرا بيتش ريزيدنس، مدينة محمد بن راشد، عقارات جميرا للجولف، جزر جميرا، أبراج بحيرة الجميرا، وخليج جميرا، ونخلة جميرا".

وأشارت إلى أن المناطق التي شهدت زيادة كبيرة في الحجم بين الربعين الأول والثاني تشمل "مرسى دبي" حيث تضاعف حجم المبيعات تقريبًا من 888 مليون درهم إلى 1.75 مليار درهم؛ وفي "وسط مدينة دبي" حيث تضاعفت المبيعات تقريبًا من 2.6 مليار درهم إماراتي إلى 4.8 مليار درهم إماراتي، وفي "جزر جميرا" حيث تضاعف الحجم من 201 مليون درهم إماراتي إلى 402 مليون درهم إماراتي.

بهذه المناسبة، قال جورج عازار، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي: "تظهر دلائل على النمو الإيجابي والمستدام، حيث يواصل قطاع العقارات في دبي جذب المستثمرين أصحاب الثروات العالية من جميع أنحاء العالم. وبينما تواجه العديد من الأسواق في جميع أنحاء العالم حالة من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي".

وأضاف عازار: "لا تزال دبي منارة عالمية في مجال العقارات مع رؤية مستثمرين من المملكة المتحدة والهند وألمانيا يقودون الطلب، حيث يبحث العديد من المشترين لدينا عن عقارات جاهزة وعناوين تحمل علامات تجارية. بالطبع العقارات تحوط آمن ضد التضخم المرتفع، نتوقع أن يستمر الطلب على نفس الخط في الربع الثالث من هذا هذا العام".

أفضل خمس مناطق سكنية رئيسية من حيث حجم المبيعات

# منطقة سكنية متميزة حجم المبيعات بالدرهم الإماراتي 1 نخلة جميرا 4,896,285,884 2 داون تاون دبي 4,882,165,973 3 خليج الأعمال 2,234,775,488 4 مدينة محمد بن راشد 1,923,481,253 5 مرسى دبي 1,756,340,510

المصدر: مرصد شركة لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي، يوليو 2022

السوق الرئيسي - شقق

وأوضحت الإحصائيات أنه في سوق العقارات الرئيسي للشقق، كانت المناطق الثلاث الأولى من حيث حجم المبيعات هي "وسط مدينة دبي" بإجمالي 4.8 مليار درهم إماراتي، و"نخلة جميرا" بإجمالي 3.7 مليار درهم إماراتي، و"الخليج التجاري" بإجمالي 2.2 مليار درهم إماراتي، حيث تجاوز الطلب على الشقق مثيله على الفيلات، في كل من القطاع العام والقطاع الرئيسي.

وأشارت إلى أن حجم مبيعات الشقق حقق نسبة نمو تقدر بـ40% مقارنة بالربع الماضي، بإجمالي حجم مبيعات بلغ 15.8 مليار درهم إماراتي، والذي شهد ارتفاعًا من 11.3 مليار درهم إماراتي في الربع الأول؛ حيث أثبت الـ"داون تاون" أنه المكان الأكثر شعبية لشراء الشقق، على وجه الحصر تقريبًا، فقد تم التعامل مع 1724 شقة.

السوق الرئيسي – فيلات

وأشارت إلى أنه في حين أن الطلب على الشقق في ارتفاع، انخفض الطلب على الفيلات بنسبة 42% تقريبًا في القطاع الرئيسي في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، بناءً على عدد الوحدات المباعة؛ غير أن الفيلات في السوق الثانوية كانت مخالفة لهذا الاتجاه، حيث ارتفع حجم المبيعات في أحياء جزر جميرا بنسبة 99.9% وفي عقارات جميرا للجولف بنسبة 76%.

وتابعت: "على الرغم من انخفاض الطلب، ارتفع متوسط الأسعار من 9.6 مليون درهم إماراتي إلى 11.8 مليون درهم إماراتي للفيلات الفاخرة، مع زيادة سعر القدم المربع من 1857 درهم إماراتي إلى 2.069 درهم إماراتي"، وكانت نخلة جميرا (1.15 مليار درهم إماراتي)، وإمارات ليفنج (918 مليون)، ومدينة محمد بن راشد (911 مليون درهم إماراتي) من أكثر المناطق رواجًا لمعاملات الفيلات الفاخرة.

وحددت النتائج أن أغلى عقار تم بيعه من قبل شركة لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي في الربع الثاني كان قصر دبي هيلز غروف في "شارع الأحلام"، وهو عقار بمساحة 34113 قدمًا مربعة بقيمة 128 مليون درهم إماراتي، مما يجعله أيضًا أغلى فيلا تم بيعها في دبي في الربع الثاني 2022.

أهم 10 معاملات سكنية في الربع الثاني من عام 2022

# المنطقة السعر بالدرهم الإماراتي المساحة المبنية بالقدم المربع 1 دبي هيلز جروف، دبي هيلز 128,000,000 29,998 2 نخلة جميرا، السعف، سعفة G 126,250,000 15,905 3 مدينة محمد بن راشد المنطقة الأولى 110,000,000 33,347 4 أم سقيم 3 مرسى العرب، جميرا باي 105,000,000 14,570 5 فيلا تلال الامارات- قطاع L 102,800,000 20,000 6 دبي هيلز فيو، دبي هيلز 96,000,000 34,961 7 مدينة محمد بن راشد المنطقة الأولى، الكتلة ج 85,000,000 31,333 8 نخلة جميرا، سيكس سينسز 82,170,000 26,514 9 نخلة جميرا، سيكس سينسز 81,800,000 26,514 10 نخلة جميرا 73,000,000 10,766

المصدر: مرصد شركة لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي، يوليو 2022

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