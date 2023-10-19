بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 381 مبايعة بقيمة 1.36 مليار درهم، منها 64 مبايعة للأراضي بقيمة 698.17 مليون درهم و317 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 666.53 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 43.59 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 36.25 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة تليها مبايعة بقيمة 33.64 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة.

وقد تصدرت منطقة نخلة جبل علي المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 14 مبايعة بقيمة 346.04 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 7 مبايعة بقيمة 17.69 مليون درهم وثالثة في مجمع دبي للاستثمار الأول بتسجيلها 6 مبايعة بقيمة 84.33 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 80 مليون درهم بمنطقة رقة البطين كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة أم سقيم الأولى وأخيراً مبايعة بقيمة 31.01 مليون درهم في منطقة المركاض.

وقد تصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 59 مبايعة بقيمة 80.51 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 33 مبايعة بقيمة 34.9 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 98.44 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 854.15 مليون درهم منها 26 رهونات أراضي بقيمة 76.62 مليون درهم و117 رهونات فلل وشقق بقيمة 777.53 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 566.16 مليون درهم وأخرى في منطقة ورسان الرابعة بقيمة 33 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 24 هبة بقيمة 67.86 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 11.55 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الثالثة بقيمة 11.1 مليون درهم.

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