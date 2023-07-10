بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 2.2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 602 مبايعة بقيمة 1.86 مليار درهم، منها 89 مبايعة للأراضي بقيمة 682.89 مليون درهم و513 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.18 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 68 مليون درهم في منطقة القوز الثانيه تليها مبايعة بقيمة 68 مليون درهم في منطقة القوز الثانيه تليها مبايعة بقيمة 68 مليون درهم في منطقة القوز الثانيه.

وقد تصدرت منطقة القوز الثانيه المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 27 مبايعة بقيمة 448 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 69 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 9 مبايعة بقيمة 11 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 36 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 34 مليون درهم في منطقة جزر العالم وأخيرا مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في منطقة الثنيه الرابعة.

وقد تصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 67 مبايعة بقيمة 78 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 59 مبايعة بقيمة 52 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 244.26 مليون درهم منها 8 رهونات أراضي بقيمة 69.39 مليون درهم و96 رهونات فلل وشقق بقيمة 174.88 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة سيح شعيب 3 بقيمة 40 مليون درهم وأخري في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 21 مليون درهم.

واما الهبات فقد شهدت تسجيل 18 هبة بقيمة 108.8 مليون درهم كان أهمها بمنطقة ند الحمر بقيمة 82 مليون درهم وأخري في منطقة برج خليفة بقيمة 9.76 مليون درهم.