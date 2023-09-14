بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 2.2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 450 مبايعة بقيمة 1.65 مليار درهم، منها 99 مبايعة للأراضي بقيمة 869.78 مليون درهم و351 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 781.57 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 180 مليون درهم في منطقة الخليج التجارى تليها مبايعة بقيمة 55.23 مليون درهم في منطقة الثنيه الرابعة تليها مبايعة بقيمة 37.88 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة.

وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 24 مبايعة بقيمة 129.04 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 30.19 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 93 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 35 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 33.4 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 25.2 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 71 مبايعة بقيمة 58.22 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها 45 مبايعة بقيمة 113.65 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 54.44 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 298.77 مليون درهم منها 10 رهونات أراضي بقيمة 21.21 مليون درهم و132 رهونات فلل وشقق بقيمة 277.56 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 41.88 مليون درهم وأخري في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 36.6 مليون درهم.

واما الهبات فقد شهدت تسجيل 34 هبة بقيمة 285.48 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الثانية بقيمة 113.45 مليون درهم وأخري في منطقة نخلة جميرا بقيمة 62.9 مليون درهم.

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