يُعد مصنع لوريال مصر مركزاً إقليمياً رئيسياً للتصدير، حيث يصدر 85% من إنتاجه إلى 20 دولة، بالتوازي مع اعتماده بنسبة 100% على مصادر الطاقة المتجددة ونظام إعادة تدوير المياه الصناعية في دائرة مغلقة.

ساهمت البرامج الاجتماعية المدعومة من مجموعة لوريال وعلاماتها التجارية في ترك أثر إيجابي على حياة 117,000 مصري، مع تركيز قوي على التمكين الاقتصادي للمرأة، ودعم مجالات العلوم، والدمج الرقمي.

القاهرة، مصر – كشفت مجموعه لوريال اليوم عن نتائج دراسة جديدة للأثر الاجتماعي والاقتصادي تُسلط الضوء على مساهمات المجموعة الهامة في اقتصاد مصر ومجتمعها. نتائج الدراسة توضح بالتفصيل مساهماتها الهيكلية في الاقتصاد المصري والمجتمع المحلي. التقرير أعدته هيئة "أستريز" الاستشارية الرائدة في مجال البحوث الاقتصادية ومقرها باريس باستخدام نماذج قائمة على معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والذي تم الكشف عنه في القاهرة تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى. وشهد هذا الحدث البارز حضور معالي الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومعالي المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وسعادة السيد إريك شوفالييه، سفير فرنسا لدى مصر، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الحكوميين، وقادة القطاع الصناعي، وشركاء المجتمع المدني، وأبرز الأطراف المعنية بالاقتصاد.

الريادة الاقتصادية، التوطين الصناعي، والأثر الاقتصادي المتعدد الابعاد

كشفت الدراسة أن شركة "لوريال" وقطاع التجميل ككل يمثل محركاً حيوياً للنمو الصناعي الوطني في مصر. فمن خلال عملياتها المحلية الواسعة وسلسلة الموارد المتكاملة التابعة لها في مصر، تدعم مجموعة لوريال أكثر من 22,000 وظيفة في مصر. وتسلط الدراسة الضوء على أثر اقتصادي قوي متعدد الابعاد؛ حيث إن كل فرصة عمل مباشرة تخلقها "لوريال مصر" أسهمت في توفير 43 وظيفة إضافية غير مباشرة في الاقتصاد المحلي، ناتجه عن شبكة الموردين والشركاء الاستراتيجيين تغطي قطاعات التعبئة والتغليف، والخدمات اللوجستية، والتوزيع، والمواد الخام، وخدمات التجزئة والبيع.

أبرز ملامح التأثير الاقتصادي والصناعي لشركة لوريال مصر:

• الريادة المحلية: على مدار 17 عاماً، نجحت "لوريال مصر" في النمو لتصبح الشركة الأولى في قطاع التجميل في مصر، من خلال 14 علامة تجارية عالمية (من بينها: لوريال باريس، ميبيلين، غارنييه، لانكوم، إيف سان لوران، لا روش بوزيه، لوريال بروفيسيونال، وكيرستاس).

• مركز اقليمي للتصدير: يمثل مصنع لوريال مصر، منذ عام 2013، مركز إنتاج تصديري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يقوم المصنع بتصدير 85% من إجمالي إنتاجه إلى 20 دولة.

ومن جانبه، صرح محمد العربي، المدير العام والعضو المنتدب لشركة لوريال مصر: "يضع هذا التقرير حقائق ملموسة ودقيقة تدعم اهدافنا المؤسسية والتزامنا تجاه مصر. وأستطيع القول بكل فخر إننا لا نعمل في مصر، بل نستثمر في مستقبل هذا البلد ونساهم بفعالية في نهضته. فعلى مدار الـ 17 عاماً الماضية، نمونا يداً بيد، وكنا محركاً للتقدم الوطني في قطاع التجميل".

وأضاف العربي: "ينبع هذا الالتزام من إيماننا القوي بأن صناعة التجميل يجب أن تكون قوة دافعة لتحقيق الأفضل؛ فهي بمثابة محرك اقتصادي قوي يخلق فرص عمل مستدامة، ويدعم الصادرات الصناعية المحلية، ويُمكّن المرأة والشباب، ويقدم نموذجاً يحتذى به في التحول الأخضر. إن مسيرتنا هي دليل قاطع على أن الأداء الاستثماري والأثر الاجتماعي الإيجابي يسيران دائماً جنباً إلى جنب".

وأكد معالي الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الوزارة تلتزم بمساندة الشراكات التنموية الناجحة التي تعزز تنافسية الاقتصاد المصري. وأن النتائج المتميزة لقياس البصمة الاقتصادية والاجتماعية لشركة لوريال مصر تبرهن على أن الاستثمار في مصر ليس مجرد عائد اقتصادي، بل هو شراكة مستدامة من أجل بناء الإنسان والمستقبل.

وتوجه معالي المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة بالشكر لشركة رويال مصر على جهودها في تنفيذ مبادرات وبرامج تستهدف دعم المجتمع وتنمية القدرات البشرية وتمكين الشباب والمرأة، بما يعكس فهماً عميقاً لدور الشركات في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، متطلعاً إلى التوسع في المبادرات والبرامج التي تستهدف بناء القدرات، وتمكين الشباب، ودعم الابتكار، وتعزيز الممارسات البيئية المستدامة، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة التنموية، ومؤكداً حرص وزارة الصناعة على مواصلة العمل مع جميع الشركاء لتعزيز مساهمة الصناعة المحلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناء اقتصاد أكثر تنافسية وشمولاً.

كما قال سعادة السيد إريك شوفالييه، سفير فرنسا لدى مصر: "وعلاوة على أرقام الاستثمارات، تلتزم الشركات الفرنسية التزاماً راسخاً بخلق فرص واعدة للمواهب المصرية الشابة من كافة الخلفيات، حيث تدعم أكثر من 50 ألف وظيفة مباشرة في جميع أنحاء البلاد. ومن خلال تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي الذي تم استعراضه اليوم، تقدم شركة لوريال نموذجاً ملهماً لهذه المساهمة، وتساعدنا على فهم الأثر الملموس والحقيقي الذي تحققه شركاتنا لصالح الاقتصاد المصري، وقوة العمل، والمجتمع."

تمكين المجتمعات وتعزيز الأثر الاجتماعي:

تماشياً مع ركائز التنمية المجتمعية لـرؤية مصر 2030، ساهمت مبادرات الشركة في إحداث تحول إيجابي في حياة أكثر من 117,000 فرد، مع تركيز خاص على دعم المرأة، وريادة الأعمال، والتقدم العلمي، وذلك من خلال المحاور التالية:

تمكين الباحثات والعالمات المصريات: قدم برنامج "لوريال-يونسكو من أجل المرأة في العلم لزمالة مصر للمواهب الشابة" الدعم المالي والتقدير المؤسسي لـ 24 باحثة مصرية منذ عام 2018، بهدف تعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين في مجالات العلوم.

مكافحة ظاهرة التحرش: نجحت مبادرة لوريال باريس "StandUp" لمكافحة التحرش في الأماكن العامة، والتي نُفذت بالشراكة مع مؤسسة "مطمن"، في تدريب أكثر من 50,000 شخص في مصر على آليات التدخل الآمن، مع الالتزام باستهداف 80,000 شخص إضافي خلال الـ 15 شهراً القادمة.

التدريب المهني الحِرفي: وفر برنامج التدريب المهني والتمكين الاقتصادي "الجمال من أجل حياة أفضل"، والذي تنفذه مؤسسة "كير مصر" بتمويل من "مؤسسة لوريال" وبدعم من وزارة التضامن الاجتماعي، تدريباً احترافياً مجانياً في مهنه تصفيف الشعر والتجميل لأكثر من 1,000 سيدة من الفئات الأكثر احتياجاً، مما ساعدهن على تأسيس مشروعاتهن متناهية الصغر.

دعم النساء في مواجهة التحديات: من خلال "صندوق مؤسسة لوريال لدعم المرأة"، تلقت أكثر من 1,000 سيدة من الناجيات من العنف الاسرى خدمات إعادة التأهيل الاجتماعي والنفسي، إلى جانب تنظيم ورش عمل تعليمية وتوعوية شملت 600 من الرجال والأطفال لرفع الوعي وبناء مجتمع أكثر ترابطاً.

دعم ورعاية محاربات السرطان: نجحت شراكة "Fight With Care" بين العلامة التجارية "لا روش بوزيه" ومؤسسة "بهية" في الوصول إلى أكثر من 50,000 شخص من خلال ورش عمل متخصصة، وتقديم الدعم النفسي، وتوفير روتين متخصص للعناية بالبشرة للمريضات اللاتي يتلقين علاج السرطان.

بناء القدرات الرقمية المستقبلية: تمكن برنامج التأهيل والتمكين الرقمي"Tech Her Up" من تدريب وتمكين 600 امرأة مصرية بنجاح، وتزويدهن بالتكنولوجيا المتقدمة والمهارات الرقمية لتعزيز قدرتهن على التنافس والنمو في الاقتصاد الرقمي الحديث.

نموذج يُحتذى به في دفع عجله الاستدامة:

في إطار برنامجها العالمي للاستدامة "لوريال من أجل المستقبل"، نجحت الشركة في تحقيق توازن استثنائي بين نموها الصناعي المتسارع والحد من أثرها البيئي. ويُعد مصنع لوريال مصر—الذي أنتج 442 مليون عبوة على مدار السنوات الخمس الماضية—نموذجاً متطوراً للتصنيع الأخضر في مصر من خلال الإنجازات التالية:

شهادة "LEED" للمباني الخضراء: أول مصنع بمصر حائز على شهادة "LEED" العالمية في تصميم وتشغيل المباني الصديقة للبيئة.

الاعتماد على موارد الطاقة المتجددة بنسبة 100% وإعادة تدوير كاملة للمياه: نجح المصنع منذ عام 2024 في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، والتحول إلى نظام إعادة تدوير المياه الصناعية بنسبة 100%، حيث يتم تنقية وإعادة استخدام كافة المياه المستخدمة في التصنيع داخل دائرة مغلقة ومستدامة.

التعبئة والتغليف المستدام: يلتزم مصنع القاهرة منذ عام 2019 باستخدام 100% بلاستيك معاد تدويره بالكامل في عبوات منتجات العناية بالشعر المصنعه محليا، تعزيزاً لمفهوم الاقتصاد الدائري.

-انتهى-

#بياناتشركات