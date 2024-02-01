بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.1 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 619 مبايعة بقيمة 1.59 مليار درهم، منها 33 مبايعة للأراضي بقيمة 407.3 مليون درهم و586 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.18 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 107 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية تليها مبايعة بقيمة 47 مليون درهم في منطقة البرشاء الاولى تليها مبايعة بقيمة 39.61 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وقد تصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعة بقيمة 13.59 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 9.8 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 16.99 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 36.5 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 35.99 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 وأخيرا مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة الثنيه الرابعة.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 117 مبايعة بقيمة 114.61 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة دبي الملاحية بتسجيلها 72 مبايعة بقيمة 143.15 مليون درهم وثالثة في الخليج التجارى بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 39.85 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 469.44 مليون درهم منها 16 رهونات أراضي بقيمة 118.2 مليون درهم و119 رهونات فلل وشقق بقيمة 351.24 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الورقاء الاولى بقيمة 102.5 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 76.67 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 29 هبة بقيمة 110.4 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 51.55 مليون درهم وأخرى في منطقة الحبيه الرابعة بقيمة 12 مليون درهم.

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