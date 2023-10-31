بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.1 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 348 مبايعة بقيمة 1.54 مليار درهم، منها 53 مبايعة للأراضي بقيمة 815.64 مليون درهم و295 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 723.96 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 56 مليون درهم في منطقة السطوة تليها مبايعة بقيمة 43.6 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 42.56 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وقد تصدرت منطقة نخلة جبل علي المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 644.92 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 7 مبايعة بقيمة 13.45 مليون درهم وثالثة في الحبية الخامسة بتسجيلها 5 مبايعة بقيمة 13.59 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 27 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة وأخيراً مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة المرقبات.

وقد تصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 26 مبايعة بقيمة 144.32 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 26.92 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 27.03 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 267.39 مليون درهم منها 9 رهونات أراضي بقيمة 21.61 مليون درهم و111 رهونات فلل وشقق بقيمة 245.78 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 36.86 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 20.05 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 57 هبة بقيمة 302.87 مليون درهم كان أهمها بمنطقة أم الشيف بقيمة 75 مليون درهم وأخرى في منطقة مردف بقيمة 35 مليون درهم.

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