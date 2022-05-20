بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 1.2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 265 مبايعة بقيمة 982.4 مليون درهم، منها 56 مبايعة للأراضي بقيمة 432.11 مليون درهم و209 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 550.29 مليون درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 128 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 44 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة. وقد تصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 20 مبايعة بقيمة 132 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 32 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 6 مبايعة بقيمة 18 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 54 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد وأخيرا مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وقد تصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 38 مبايعة بقيمة 120 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 68 مليون درهم وثالثة في الخليج التجارى بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 24 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 228.08 مليون درهم منها 10 رهونات أراضي بقيمة 110.13 مليون درهم و53 رهونات فلل وشقق بقيمة 117.95 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 65 مليون درهم وأخري في منطقة القوز الرابعه بقيمة 34 مليون درهم. واما الهبات فقد شهدت تسجيل 21 هبة بقيمة 25.69 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 22 مليون درهم وأخري في منطقة الثنيه الرابعة بقيمة 2 مليون درهم.

#بياناتحكومية

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نبذة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي:

تأسست "دائرة الأراضي والأملاك في دبي" في يناير 1960، حيث عملت على تأسيس القطاع العقاري الأهم في الشرق الأوسط وفي العالم. وتقدّم الدائرة خدمات متميزة لجميع المتعاملين في القطاع العقاري وتوفير خدمة متكاملة إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة بما يضمن تنظيم القطاع العقاري وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه ونشر المعرفة والثقافة العقارية، وتسعى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتحقيق الريادة في الأسواق العقارية

إقليمياً وعالمياً وذلك من خلال قطاعاتها الفاعلة، وهي: التسجيل والخدمات العقارية، وتشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، والدعم المؤسسي، ومؤسساتها الفاعلة، وهي: مؤسسة التنظيم العقاري ومركز فض المنازعات الإيجارية.

مركز اتصال مجاني وموحد [8004488]:

تحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على توفير أفضل الخدمات وبأسرع وقت للمتعاملين لضمان راحتهم وسعادتهم، وتم تفعيل الرقم الهاتفي المجاني [8004488] لمركز الاتصال الخاص بأراضي دبي. يمكنكم الاستفادة منه في جميع استفساراتكم، سواء كانت تلك المتعلقة بخدمات الدائرة أو المعاملات والإجراءات في مركز فض المنازعات الإيجارية.