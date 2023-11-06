بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.1 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 455 مبايعة بقيمة 1.68 مليار درهم، منها 63 مبايعة للأراضي بقيمة 899.43 مليون درهم و392 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 776.12 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 97 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانيه تليها مبايعة بقيمة 43.99 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 2 تليها مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانيه.

وقد تصدرت منطقة نخلة جبل علي المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 269.87 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 28.33 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 2 بتسجيلها 9 مبايعة بقيمة 221.77 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 30.88 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 24.98 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 23.74 مليون درهم في منطقة الضغايه.

وقد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 39 مبايعة بقيمة 55.54 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 112.46 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 31 مبايعة بقيمة 23.18 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 443.81 مليون درهم منها 18 رهونات أراضي بقيمة 225.62 مليون درهم و135 رهونات فلل وشقق بقيمة 218.19 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الصفوح الثانيه بقيمة 194 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 23.44 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 16 هبة بقيمة 28.64 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 5.81 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنيه الخامسة بقيمة 4.65 مليون درهم.

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