معرض الخليج للطباعة والتغليف يستعرضُ الاتجاهات التي تعيد تعريف صناعة التغليف في الشرق الأوسط

دبى، الامارات العربية المتحدة- أدى التغيير في التركيبة السكانية ونمط الاستهلاك لدى المستهلكين إلى حدوث تغييرات مهمّة ستعيد تشكيل الأعمال في مجال التغليف في منطقة الشرق الأوسط، حيث من المتوقع أن تتصدّر الإمارات نمو القطاع في السنوات الخمس المقبلة.

فيما يُتوقّع أن تشهد صناعة التغليف في الإمارات العربية المتحدة نموًّا ملحوظًا لتبلغ قيمتها السوقيّة نحو 21 مليار درهم إماراتي في السنوات الخمس المقبلة، وذلك وفقًا لتقرير نشرته شركة موردور إنتلجنس Mordor Intelligence، يستعدّ أصحاب المصلحة في صناعة التغليف لعرض أحدث التقنيات والابتكارات التي تهدف إلى الاستفادة من هذه الإمكانات لتعزيز النمو في معرض الخليج للطباعة والتغليف المرتقب، وهو المعرض التجاري الرائد في الشرق الأوسط للطباعة التجارية والتغليف الذي سيُقام في 24-26 مايو 2022 في مركز دبي التجاري العالمي.

يشكّل التحضّر السريع أحد العوامل المُحفّزة للنمو المتوقع في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة ككلّ، والذي يتجسّد عادة بإنفاق المستهلك المتزايد وارتفاع إنتاج السلع الاستهلاكية.

وفي هذا السياق، قال باري كيلينغاري مدير معرض الخليج للطباعة والتغليف: "في الأسواق شديدة التحضر، وخاصة في أيّامنا هذه، يستهلك الناس المنتجات أثناء تنقّلهم، ما يتطلب توفير حلول تغليف مناسبة وسهلة الحمل؛ أو يختارون منتجات قابلة للاستهلاك على الفور، ما يستلزم تغليفًا مناسبًا للميكروويف. وستُسلط الأضواء على هذه الحلول وغيرها من الابتكارات في المعرض، حيث تقدّم العلامات التجارية المحلية والعالمية الرائدة أحدث الأجهزة المتطوّرة التي ستلعب دورًا في بلوغ إمكانات النمو في المنطقة."

بالإشارة إلى التقرير، أضاف كيلينغاري أن الاتجاهات المهمّة الأخرى التي تؤثر على نموّ صناعة التغليف تتمثّل في زيادة مشتريات التجزئة عبر الإنترنت، فضلاً عن التعافي المستمر لقطاع المأكولات والمشروبات، وخاصة سوق خدمات التوصيل في المرحلة الأخيرة، والتي تتطلب حلول تغليف مبتكرة تساهم في تقديم تجربة أفضل للمستهلكين.

من بين الشركات التي أكّدت مشاركتها في معرض الخليج للطباعة والتغليف، شركة لابل غراف Labelgraff، وهي شركة توفر حلول الطباعة المباشرة على مواد التغليف، وتعزيز قدرة شركات السلع الاستهلاكية سريعة التداول على جعل عبواتها أكثر استدامة، وحلّ التحدّيات التي تواجهها في مجال التسويق والتوسيم ووضع الملصقات في الشركة. وفي هذا الإطار قال أمجد أشقر مدير المنتجات في شركة ملتي سيستم تكنولوجي Multisystem Technology: "Direct-to-Package وهو مفهوم جديد نقدمه هذا العام، حيث يقتصر على نظام جديد للتغليف السريع، مزوّد بحزام ناقل مفرّغ للهواء ورأس إنكجت أحادي المرور للطباعة مباشرة على الأكياس والصناديق والعبوات ومواد التغليف الأخرى."

بالنسبة إلى جاياكريشنا فالورو، مدير عام شركة آيج غرافيكس Age Graphics، يشكّل التوجّه إلى تطبيق مفهوم الرفق بالبيئة "Go Green" المحرك الرئيسي للأعمال في صناعة الطباعة والتغليف هذا العام. "على الصناعة الالتزام بالأنظمة الحكومية الخاصّة بـ"البلاستيك

أحادي الاستخدام"، والذي سيكون له تأثير هائل على الصناعة من حيث توفير منتجات صديقة للبيئة للمستهلكين. ينصب تركيزنا على الحصول على مواد/آلات صديقة للبيئة تسعى إلى دعم صناعة التغليف/الطباعة لتحقيق أهداف الاستدامة التي حدّدتها. قمنا مؤخرًا بتركيب أول آلة لتصنيع الأكياس هذا العام ونحن نجري حاليًا محادثات مع عشرة عملاء محتملين لعقد صفقات بيع وعمليّات تركيب مماثلة."

يشارك في معرض الخليج للطباعة والتغليف شركات عارضة من أكثر من 20 دولة، ومن المتوقّع أن يجذب الحدث زوّارًا من جميع أنحاء العالم يتطلعون إلى اكتشاف أحدث الحلول في مجال الطباعة والتغليف لإضفاء قيمة لأعمالهم وعملائهم. يمكن دخول المعرض مجانًا ولا يزال التسجيل عبر الإنترنت متاحًا من خلال زيارة www.gulfprintpack.com.

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غارسيا أنتون

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