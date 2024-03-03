دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت منصة أومنيس إنفلونسرز أن العام 2023 سجل تفوقاً سعودياً بامتياز على صعيد نتائج محرك بحث المنصة وطلبات الإعلان التي استقبلتها، حيث استحوذ البحث عن مؤثرين وصُناع محتوى سعوديون على أكثر من 50٪ من إجمالي نتائج البحث على المنصة والتي نفذها أكثر من 29 ألف مستخدم وزائر، في حين تشارك بقية المؤثرين من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى نسبة الـ 50٪ الأخرى من إجمالي نتائج بحث محرك المنصة، الأمر الذي يؤكد على الدور المحوري الذي يلعبه المؤثر السعودي في مجال التسويق من جهة، إلى جانب الاهتمام الذي يبديه قطاع الأعمال في الترويج له عبر المؤثرين من جهة ثانية خلال المرحلة الراهنة.

وعلى الصعيد القطاعي، فقد شهدت عمليات البحث خلال عام 2023 على مؤثرين وصُناع محتوى مختصين في محتوى قطاع السياحة والضيافة، مما يعكس الاهتمام المتزايد بتسويق الوجهات السياحية وخدمات الضيافة عبر المؤثرين، تلاه قطاع الأغذية والمشروبات، ثم قطاع التجزئة المرتبط بالتجارة الإلكترونية، في إشارة إلى أهمية المؤثرين المتنامية في زيارة المبيعات وتعزيز العلامات التجارية في البيئة الرقمية.

وأفادت تقارير متخصصة صدرت مؤخراً أن قيمة سوق التسويق عبر المؤثرين العالمية قد تضاعفت منذ عام 2019 لتصل إلى نحو 21 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى حوالي 24 مليار دولار بنهاية هذا العام. لتعكس بذلك حجم الثقة والاستثمارات المتزايدة لمختلف القطاعات والشركات في استراتيجيات التسويق عبر المؤثرين.

وأشارت هذه التقارير إلى أن واحد من كل أربعة مسوقين يدمجون بالفعل التسويق عبر المؤثرين في استراتيجياتهم التسويقية، في الوقت الذي نجح فيه التسويق عبر المؤثرين أكثر من أي وقت مضى توليد التفاعل والثقة المطلوب بين المعلن والجمهور المستهدف من خلال منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، مثل Instagram وKwai وTikTok وFacebook وغيرها من الشبكات التي أصبحت في أمس الحاجة إلى وجود المؤثرين قبل وجود الجمهور المتابع.

وفي هذا الصدد، نجحت منصة أومنيس إنفلونسرز أن تبرز كوكالة رقمية رائدة في إدارة الحملات التسويقية عبر المؤثرين، من خلال ما توفره من خدمات تبسط عملية التعامل بين المعلن والمؤثر. وتشمل هذه الخدمات جميع المراحل التي تمر بها عملية التسويق عبر المؤثر بدءاً من البحث عن المؤثر المناسب باستخدام محرك بحث متطور، مروراً بتحليل بيانات المؤثر والجمهور المتابع له، ومن فتح قناة تواصل مع المؤثر للوصول إلى اتفاق مباشر مع المعلن، وصولًا إلى تقديم تقرير أداء الحملة واتمام عملية الدفع المالي، وبطريقة سلسة تحفظ حقوق الطرفين.

لقد نجحت السوق السعودية بشكل خاص والخليجية بشكل عام في تعزيز أهمية التسويق عبر المؤثرين في عالم التسويق، في الوقت الذي يعتبر فيه هذا النهج وسيلة فعالة للوصول إلى الجمهور المستهدف بشكل مباشر وموثوق. وتوضح الاحصائيات العالمية أن هذه الصناعة يتوقع لها أن تنمو بمعدل مركب يتجاوز 20٪ سنوياً في السنوات القادمة، مما يظهر أهمية تبني الشركات والعلامات التجارية لهذا النمط الجديد من التسويق، مما يشجع على مزيد من الاستثمار في هذا المجال الواعد. وهو ما يعزز من مكانة منصة أومنيس إنفلونسرز في عالم التسويق الرقمي، كشريك موثوق للشركات والعلامات التجارية الراغبة في الوصول إلى جمهورها بشكل فعّال ومؤثر.

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حول أومنيس إنفلونسرز

منصة "أومنيس إنفلونسرز" عبر رابطها OMNESInfluencers.com متاحة لجميع المؤثرين من مختلف المستويات والتخصصات والمجالات والدول، وبإمكان المستخدم من عملاء ومعلنين البحث عن المؤثرين وصُناع المحتوى الملائمين لعلاماتهم التجارية من خلال محرك بحث متطور، والتفاوض والتعاقد معهم بشكل مباشر، مروراً بإتمام عمليات الدفع بشكل آمن، وانتهاء بتقديم تقرير الإنجاز النهائي من قبل المؤثر، وفق إجراءات تخضع لرقابة المنصة الرقمية لضمان الأداء الأمثل والمحافظة على مصالح جميع الأطراف.

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