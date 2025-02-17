شركة الاستشارات العالمية "كيرني" ومنصة البث الإعلامي " وي دونت هاف تايم"، تصدران نتائج دراسة حديثة استطلعت أراء أكثر من 500 مدير مالي حول تمويل مشاريع التحول الأخضر، والتي أظهرت أن 66% من المديرين الماليين في الإمارات العربية المتحدة يمنحون الأولوية للاستثمار في مبادرات الاستدامة على حساب الاستثمارات التقليدية.

أصدرت "كيرني"، الشركة العالمية الرائدة في مجال الاستشارات، اليوم تقريرها الجديد بعنوان "البقاء على المسار: المديرون الماليون والتحول الأخضر"، والذي كشف أن المديرين الماليين في الإمارات العربية المتحدة يزيدون من استثماراتهم في المشاريع المستدامة بما يتماشى مع أهداف المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.

ويشير التقرير إلى أن 66% من المديرين الماليين في الإمارات يخصصون ما يزيد عن 2% من إيرادات شركاتهم للاستدامة، ويتوقع 62% منهم زيادة هذه النسبة بشكلٍ ملحوظ. كما يوضح التقرير أن 67% من المديرين الماليين يراقبون تكاليف عدم اتخاذ خطوات جدية في هذا المجال، إدراكاً منهم للمخاطر المالية طويلة الأمد المترتبة على عدم تبني ممارسات الأعمال المستدامة.

كما تعكس هذه النتائج اتجاهاً عالمياً أوسع؛ إذ يتوقع 69% من المديرين الماليين حول العالم تحقيق عوائد أكبر من الاستثمارات في مشروعات الاستدامة مقارنةً بالاستثمارات التقليدية. ورغم حالة عدم اليقين الجيوسياسي على مستوى العالم وتزايد الضغوط المالية، إلا أن النتائج تُظهر ثقة المديرين الماليين في القيمة والربحية التي تحققها الاستثمارات المستدامة على المدى الطويل. ويعزز هذا التفاؤل توقع 92% من المديرين الماليين زيادةً ملحوظة في صافي استثمارات شركاتهم في مجال الاستدامة خلال هذا العام.

استطلعت الدراسة، التي أجرتها كل من "كيرني" و" وي دونت هاف تايم"، آراء 500 مدير مالي في عدة دول حول العالم، منها الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والهند، وذلك بهدف فهم كيفية دمج المديرين الماليين لمفهوم الاستدامة في صلب استراتيجيات شركاتهم.

المخاطر المالية وجدوى الاستثمار

وفقاً للدراسة، يُدرك 93% من المديرين الماليين أهمية وجدوى الاستثمارات في مجال الاستدامة. إلا أن الدراسة تُظهر تبايناً في الدوافع وراء هذه الاستثمارات؛ إذ ما يزال 61% من المستثمرين ينظرون إليها من زاوية التكلفة، بدلاً من التركيز على القيمة التي قد تحققها على المدى الطويل.

ومن منظور إيجابي، يتجه 65% من المديرين الماليين إلى قياس تكلفة عدم اتخاذ خطوات في هذا المجال، مما يشير إلى تزايد الوعي بالمخاطر طويلة الأمد التي قد يفرضها تغير المناخ والعقوبات التنظيمية، بالإضافة إلى الفرص المتعلقة بالتحول الأخضر.

ضرورة اتخاذ خطوات فورية

تُشير الدراسة إلى أن المديرين الماليين يُعطون الأولوية للاستثمارات المستدامة التي تُقدم فوائد واضحة وقصيرة الأجل في خفض الانبعاثات. وفيما يلي أبرز ثلاث مجالات استثمارية تصدرت قائمة هذه الدراسة:

زيادة استخدام المواد المستدامة. تعزيز الابتكار والشراكات المستدامة. رفع كفاءة إدارة الطاقة وتقليل النفايات.

استراتيجيات القوى العاملة والاستثمار

يستجيب المديرون الماليون للمطالبات المتزايدة من الموظفين لتبني ممارسات مالية تتوافق مع استراتيجياتهم للاستدامة؛ إذ يضع أكثر من 71% من المديرين المالين الاستدامة في الاعتبار عند اختيار صناديق تقاعد الموظفين.

ومع تزايد الوعي بقضايا البيئة والمجتمع والحوكمة، تشير النتائج إلى أن المديرين الماليين يُدركون أيضاً أهمية الاستثمارات المستدامة التي تحقق فوائد بيئية وتتوافق في الوقت ذاته مع القيم البيئية للمستثمرين والموظفين. وبناءً على ذلك، يدمج اليوم الغالبية العظمى من المديرين الماليين (94%) اعتبارات الاستدامة ضمن قراراتهم الاستثمارية الشاملة.

في هذا السياق أشار ساشا تريبتى، الشريك في كيرني في الشرق الأوسط وأفريقيا ورئيس مركز المستقبل المستدام إلى أن المديرين الماليين في الإمارات يدمجون الاستدامة بفعالية في صلب استراتيجياتهم المالية بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للمبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.

كما أكد تريبتي أن هذا التحول لدى المديرين الماليين يمثل فرصةً قيمة للقادة الماليين لتعزيز نمو ومرونة أعمال شركاتهم، والمساهمة في إحداث تغيير بيئي إيجابي. وأضاف: "تتطور النظرة إلى الاستدامة من كونها مجرد تكلفة إلى اعتبارها محركاً لتوليد القيمة، لافتًا إلى أن المديرين المالين يقفون في طليعة هذا التحول."

لمحة عن كيرني:

تُعد كيرني إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الاستشارات الإدارية؛ وتقدم خدماتها الموثوقة لـلعديد من الشركات والهيئات الحكومية والمنظمات غير الربحية منذ ما يقرب من مئة عام. نثمن في كيرني جهود موظفينا ونعلم بأنهم القوة الحقيقة وراء النجاح الذي وصلنا إليه اليوم؛ مدركين أهمية دورنا في فهم الفارق بين الفكرة الجيدة وتنفيذها على أرض الواقع بما يضمن تحقيق نتائج تلبي تطلعات عملائنا. لمزيد من المعلومات حول كيرني، يُرجى زيارة: www.kearney.com.

لمحة عن وي دونت هاف تايم:

تُعد وي دونت هاف تايم المنصة الإعلامية الأكبر عالمياً المتخصصة في قضايا العمل المناخي، والتي تهدف إلى نشر المعرفة حول الحلول المتاحة لمواجهة التحديات المناخية، وتسعى إلى إلهام وتحفيز الجهود العالمية المبذولة نحو بناء مستقبلٍ مُزدهر ومستدام، لا يعتمد على الوقود الأحفوري. كما تفتخر الشركة بانتمائها إلى مجتمعٍ واسع يضم أكثر من 100 ألف من الخبراء والمؤثرين في مجال المناخ، منتشرين في 180 دولة حول العالم. كما تُقيم شراكات فاعلة مع ما يزيد عن 350 جهة، بما في ذلك الشركات والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، مما يُمكنها من الوصول إلى ما يقرب من 200 مليون شخص شهرياً من خلال مختلف منصات التواصل الاجتماعي. تتخذ الشركة من مدينة ستوكهولم بالسويد مقراً رئيسياً لها، وتنتشر مكاتبها في كل من واشنطن ونيروبي.

-انتهى-

#بياناتشركات