أول مؤسسة مصرفية في العالم تصدر صكوكاً خضراء مقوّمة بالدولار الأمريكي بقيمة 500 مليون دولار

أنجز خطوات كبيرة في مجال التمويل المستدام بوصول قيمة محفظة أعماله إلى 5.567 مليار درهم في عام 2023

أبوظبي: أصدر مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، تقريره السنوي للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والذي يسلّط الضوء على التقدم المحرز على مستوى مجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي نحو بناء مجتمعات أكثر استدامة وتنوعاً وإنصافاً. ويفصّل التقرير الجهود المستمرة التي يبذلها المصرف في مجال الحوكمة والاستدامة، وغيرها من المعطيات المهمة حول أداء المصرف وإدارة التزاماته للتعامل مع الأولويات البيئية والاجتماعية، بجانب دعم استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 والرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي. وأعلن المصرف أيضاً عن تحديد أهدافه لانبعاثات النطاق 1 والنطاق 2 للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2030، وكمية الانبعاثات الناتجة عن أنشطته التمويلية، ما أكد التزامه الراسخ بخفض بصمته الكربونية. يمكن الاطلاع على تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لعام 2023 عبر الموقع الإلكتروني للمصرف

وواصل مصرف أبوظبي الإسلامي جهوده في مجال الاستدامة على مدار عام 2023، مؤكداً ريادته في مجال التمويل المستدام، حيث وصلت قيمة محفظة أعماله في هذا المجال إلى 5.567 مليار درهم. كما كان أول مؤسسة مصرفية في العالم تصدر صكوكاً خضراء مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة 500 مليون دولار، ما أكد التزامه بدعم المشاريع والمبادرات الخضراء في مجال أدوات التمويل والمنتجات الإسلامية المستدامة.

وفي تعليقٍ له على إصدار التقرير، قال محمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي بالإنابة: "نحرص في مصرف أبوظبي الإسلامي على تأكيد التزامنا الراسخ بالابتكار والاستدامة مع الالتزام التام بمعايير الشريعة الإسلامية. ومن خلال دمج أطر العمل الصارمة ومبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن أنشطتنا وعملياتنا، فإننا لا نعزز خدماتنا وعروضنا فحسب، بل نسهم أيضاً في المجهود العالمي لتحقيق مستقبل أكثر استدامة للقطاع المصرفي. ونحن فخورون بما حققناه من إنجازات، بدء من اصدار أول صكوك خضراء مقومة بالدولار الأمريكي تصدرها إحدى المؤسسات المصرفية على مستوى العالم، وصولاً إلى تحقيق أهدافنا للوصول إلى الحياد المناخي."

وأضاف السيد عبدالباري: "تعكس هذه الإنجازات رؤيتنا الاستراتيجية وجهودنا الدؤوبة لإحداث تأثير إيجابي على مجتمعاتنا وبيئتنا. ونلتزم بدعم مبادئ التمويل الإسلامي التي تعكس التزامنا بالاستدامة والممارسات المالية الأخلاقية والمسؤولة، بالإضافة إلى الشفافية والمساءلة وإدارة المخاطر. ويسلط هذا التقرير السنوي الضوء على التزامنا بتحسين تأثيرنا الاجتماعي والبيئي وضمان نجاحنا المستمر كمؤسسة مالية مسؤولة تلتزم بالمعايير الأخلاقية."

أبرز نتائج التقرير:

البيئة: إلى جانب تحديد أهداف خفض الانبعاثات للوصول إلى الحياد المناخي بحلول السنة المالية 2030، نجح مصرف أبوظبي الإسلامي في خفض انبعاثات النطاق 1 بنسبة 65% مقارنة بالعام 2022.

إلى جانب تحديد أهداف خفض الانبعاثات للوصول إلى الحياد المناخي بحلول السنة المالية 2030، نجح مصرف أبوظبي الإسلامي في خفض انبعاثات النطاق 1 بنسبة 65% مقارنة بالعام 2022. خطة تحقيق الحياد المناخي : في إطار خطة تحقيق الحياد المناخي، أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي مؤخراً عن أهدافه لخفض الانبعاثات بحلول عام 2030 لستة قطاعات أساسية ضمن محفظته، وهي: تمويل العقارات، وتمويل السيارات، وشركات التطوير العقاري، والنقل الجوي، والمرافق، والصناعات البترولية.

: في إطار خطة تحقيق الحياد المناخي، أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي مؤخراً عن أهدافه لخفض الانبعاثات بحلول عام 2030 لستة قطاعات أساسية ضمن محفظته، وهي: تمويل العقارات، وتمويل السيارات، وشركات التطوير العقاري، والنقل الجوي، والمرافق، والصناعات البترولية. التمويل المستدام : مستنداً إلى أهدافه في مجال التمويل المستدام، يقدّم مصرف أبوظبي الإسلامي التمويلات لمجموعة واسعة من الأنشطة، بدءاً من تمويل مشاريع الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة، وصولاً إلى تمويل عدد من المشاريع الاجتماعية. وفي عام 2023، قدم المصرف وسهّل تمويلات لأنشطة مستدامة تصل قيمتها إلى 5.567 مليار درهم إماراتي، مما يعزز تقدم مصرف أبوظبي الإسلامي نحو تحقيق أهدافه في هذا المجال بحلول عام 2030.

: مستنداً إلى أهدافه في مجال التمويل المستدام، يقدّم مصرف أبوظبي الإسلامي التمويلات لمجموعة واسعة من الأنشطة، بدءاً من تمويل مشاريع الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة، وصولاً إلى تمويل عدد من المشاريع الاجتماعية. وفي عام 2023، قدم المصرف وسهّل تمويلات لأنشطة مستدامة تصل قيمتها إلى 5.567 مليار درهم إماراتي، مما يعزز تقدم مصرف أبوظبي الإسلامي نحو تحقيق أهدافه في هذا المجال بحلول عام 2030. الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية : دعّم "مصرف أبوظبي الإسلامي" جهوده في مجال الحوكمة والاستدامة بتشكيل لجنة مجلس الإدارة المعنية بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ولجنة إدارة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بالإضافة إلى تحديث وتحديد أكثر من 12 سياسة وبياناً متعلقاً بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بما في ذلك سياسة جديدة للمخاطر وإطار لسياسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وإطار للتمويل المستدام.

: دعّم "مصرف أبوظبي الإسلامي" جهوده في مجال الحوكمة والاستدامة بتشكيل لجنة مجلس الإدارة المعنية بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ولجنة إدارة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بالإضافة إلى تحديث وتحديد أكثر من 12 سياسة وبياناً متعلقاً بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بما في ذلك سياسة جديدة للمخاطر وإطار لسياسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وإطار للتمويل المستدام. ا لموظفون: وسّع مصرف أبوظبي الإسلامي نطاق جهوده في مجال التنوع والشمول، مطبقاً عدة تدابير وسياسات مصممة لتقليص الفجوة بين الجنسين، فأصبحت المرأة تمثّل اليوم 39% من إجمالي القوى العاملة على مستوى المجموعة. وتأكيداً لحرص المصرف والتزامه بزيادة وعي الموظفين عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتحفيزهم على تحقيق النمو الوظيفي، أتم المصرف بنجاح تنظيم 1,902 ساعة من التدريب لموظفيه في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

وسّع مصرف أبوظبي الإسلامي نطاق جهوده في مجال التنوع والشمول، مطبقاً عدة تدابير وسياسات مصممة لتقليص الفجوة بين الجنسين، فأصبحت المرأة تمثّل اليوم 39% من إجمالي القوى العاملة على مستوى المجموعة. وتأكيداً لحرص المصرف والتزامه بزيادة وعي الموظفين عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتحفيزهم على تحقيق النمو الوظيفي، أتم المصرف بنجاح تنظيم 1,902 ساعة من التدريب لموظفيه في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. التزام المصرف الراسخ تجاه المجتمع : واصل مصرف أبوظبي الإسلامي جهوده الدؤوبة لدعم المجتمعات المحلية من خلال تقديم المنح ومختلف أشكال الدعم لأكثر من 30 شركة تعمل في مجالات الشمول المالي وتعزيز الفرص المتاحة للشباب، وقطاعي الصحة والثقافة .

: واصل مصرف أبوظبي الإسلامي جهوده الدؤوبة لدعم المجتمعات المحلية من خلال تقديم المنح ومختلف أشكال الدعم لأكثر من 30 شركة تعمل في مجالات الشمول المالي وتعزيز الفرص المتاحة للشباب، وقطاعي الصحة والثقافة الشراكات والتعاون: عزّز مصرف أبوظبي الإسلامي التزامه بتوفير الخدمات المصرفية المسؤولة من خلال توقيعه على مبادئ الأمم المتحدة للخدمات المصرفية المسؤولة. وبصفته راعياً مشاركاً لمؤتمر الأطراف ( COP28 )، شارك المصرف بدور محوري في المناقشات العالمية الدائرة حول الاستدامة، حيث استعرض خلال المؤتمر، قدراته على الابتكار في مجال المبادرات الخضراء ومن بينها منتج "فولت" المخصص لتمويل السيارات الكهربائية.

يُذكر أن مصرف أبوظبي الإسلامي حاصل على تصنيف (A) من مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI) ودرجة 40 في تقييم استدامة الشركات من وكالة ستاندرد آند بورز، مما يؤكد الأداء القوي للمصرف في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. كما تم تكريم المصرف مؤخراً بحصوله على جائزة "أفضل مصرف إسلامي في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية"، خلال حفل توزيع جوائز يوروموني العالمية 2024.

نبذة عن مصرف أبوظبي الإسلامي

يعد مصرف أبوظبي الإسلامي مصرفاً رائداً في دولة الإمارات العربية المتحدة بقاعدة أصول تبلغ قيمتها 195 مليار درهم إماراتي، ويقدم خدمات مصرفية رقمية عالمية المستوى عبر شبكة الإنترنت وعبر الهاتف ومن خلال تطبيق الهاتف المحمول، مما يوفر للمتعاملين إمكانية الوصول بسهولة تامة إلى حساباتهم عبر المنصات الرقمية على مدار الساعة. ويوفر مصرف أبوظبي الإسلامي حلولاً مصرفية متنوعة للأفراد والمؤسسات والشركات والخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات. تأسس المصرف عام 1997 ويتم تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

يتميز مصرف أبوظبي الإسلامي بحضوره القوي في ستة أسواق استراتيجية تشمل مصر، حيث يمتلك 70 فرعاً، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، وقطر، والعراق.

حصد مصرف أبوظبي الإسلامي جائزة "أفضل مصرف إسلامي في العالم" من قبل مجلة "ذا بانكر" الصادرة عن "فايننشال تايمز" ويتمتع بسجل حافل من الابتكارات، أبرزها تقديم حساب التوفير "غنى" الحائز على عدة جوائز، وبطاقات العلامات التجارية المشتركة الحائزة على جوائز مرموقة بالشراكة مع طيران الإمارات والاتحاد للطيران واتصالات، بجانب مجموعة واسعة من خدمات التمويل.

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