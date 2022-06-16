تكشف CARMA، الشركة العالمية الرائدة في مجال الرصد الإعلامي وتحليل البيانات كيف أن "رؤية 2030" التي انتهجتها المملكة شكّلت المحرّك الرئيسي للأخبار التي تناولت المملكة العربية السعودية خلال الأشهر الـ51 الماضية

الإعلام العالمي يتبنّى نظرة أكثر إيجابّية تجاه المملكة

دبي، الإمارات العربية المتحدة - كشفت نتائج البحث المتكامل الذي أجرته مجموعة CARMA حول التحوّل في النظرة الإعلاميّة تجاه المملكة العربيّة السعوديّة من العام 2020 وحتى الربع الأوّل من العام 2022، كيف أن الـ"رؤية 2030" تحوّلت لتصبح أكبر مساهم متفرّد في التغطية الإعلاميّة العالميّة للمملكة العربيّة السعوديّة وبنتيجة ذلك، باتت النظرة إلى المملكة أكثر إيجابيّة مقارنة بما كان عليه الوضع قبل 15 شهراً.

ويستعرض البحث كيفيّة تناول ثلث المقالات التحوّل الجذري الذي أحدثته رؤية المملكة في الربع الأوّل من العام 2022 مقارنة بنسبة 19% في العام 2020. وهكذا يبدو جليًّا كيف أن التغييرات التي لحظتها تلك المبادرة ساهمت في إحداث هذا التحوّل في النظرة تجاه المملكة.

وسُجِّل أبرز تحوّل في العام 2021، بعدما لاحظ الرصد الإعلامي تراجعًا في الآراء السلبيّة بلغت نسبته 18%، مقابل زيادة إجمالي النبرة الإيجابيّة بنسبة 9% مقارنة بالعام 2020.

ومع بلوغ الربع الأوّل من العام 2022، واصلت الآراء السلبيّة تراجعها، وإن على نحو خجول، بينما اصطدم النمو المتسارع في التغطية الإيجابيّة الذي سُجل في العام 2021، ببعض العوامل الجيوسياسيّة.

وبشكل عام، استحوذ الشأن الاقتصادي على نسبة 18% من التغطية الإعلاميّة ليحتل المرتبة الثانية، يليه في المركز الثالث النفط والغاز بنسبة 11%. أما الموضوعات المتعلّقة بالسياحة والثقافة، فاستأثرت على 10% من إجمالي الموضوعات الإخباريّة.

ولفت البحث الذي أعدّته CARMA إلى قفزة في تغطية المتغيّرات الاجتماعيّة التي تشهدها المملكة بلغت نسبتها 32%، وقد شملت الموضوعات الرئيسية التي تمّت تغطيتها خلال العام الماضي:

· تمكين المرأة

· السياحة

· تحسين جودة الحياة

· الانتقال إلى مرحلة ما بعد النفط

· البنية التحتيّة الرقميّة

· كفاءة رأس المال البشري

· تكثيف الجهود الدبلوماسيّة

وتعقيبًا على نتائج البحث، اعتبر الرئيس التنفيذي لمجموعة CARMA السيد مازن نحوي أن " نسبة التغطية الإيجابيّة في المملكة ارتفعت من 66% في العام الماضي إلى 27% هذا العام. وتستند هذه النسبة إلى تحليل نفّذ في 30 سوقًا أساسيّة، وشمل ما يزيد على00 81, عنوانًا رئيسيًّا من محطات البث المرئي والمسموع والمواقع الإلكترونيّة والإعلام المطبوع وأبرزها "بلومبيرغ" و"نيويورك تايمز" الذائعتي الصيت

عالميًّا". كما اعتمد البحث على مزيج من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، والاستشارات، والخبرات البشريّة لتحديد أبرز الموضوعات والمشاعر في المملكة العربيّة السعوديّة.

ومن أبرز النتائج التي توصّل إليها البحث الانخفاض الكبير في التغطية السياسيّة التي تراجعت من 42% في العام 2020 إلى 35% في العام 2021، مقابل ارتفاع التغطية الاقتصاديّة من 39% إلى 44%. كما سجّلت الموضوعات الاجتماعيّة ارتفاعًا من 19% إلى 21%.

وأضاف نحوي: "يُظهر بحثنا استحواذ المشاريع ذات الأهداف المحدّدة ضمن رؤية 2030 على اهتمام وسائل الإعلام العالميّة، حيث أن التغطية الإعلاميّة للمملكة في الماضي كانت تركّز بشكل أساسي على النفط والسياسة. أما الآن، فقد بدا التحوّل واضحًا، إذ بدأنا نشهد اهتمامًا عالميًّا ملحوظًا بمروحة من المشاريع الاجتماعيّة والاقتصاديّة، ممّا يعكس توجّهًا جديدًا في تشكيل سمعة المملكة حول العالم".

ويتوقّع السيد نحوي استمرار اضطلاع "رؤية 2030" بدور محوري في التغطية المستقبليّة للمملكة العربيّة السعوديّة ويؤكّد قائلًا: "في حين نمت التغطية الإعلاميّة الخاصة بـ"رؤية 2030" بنسبة 74% من العام 2020 وحتّى يومنا هذا، إلّا أنّها لا تمثّل إلّا ما نسبته 33% من إجمالي التغطية الإعلامية. غير أنّنا نتوقّع ارتفاع هذه النسبة مع الوقت".

لمزيد من المعلومات حولCARMA International Ltd ، وإدارتها التي تضم أشهر الأخصائيين والممارسين، ونطاق عملها، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.carma.com

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من هي "CARMA"

CARMA هي شركة عالمية رائدة في مجال الرصد الإعلامي وتحليل البيانات. تأسّست الشركة في العام 1984 وأعيد إطلاقها في عام 2016 حيث تطوّرت قاعدة عملائها لتتخطّى حاليًّا الـ 3500 علامة تجاريّة ومنظمّة من جميع أنحاء العالم. تعنى CARMA بمساعدة عملائها على الاستعانة بالحلول الإعلاميّة الذكيّة من أجل استشراف المشهد الإعلامي الدائم التغيير وفهمه، واتخاذ قرارات استراتيجية وإثبات نجاحهم، وذلك بواسطة برامج الرصد الإعلامي وتقييم الاتصالات الرائدة. وتقدّم CARMA خدمة تعتمد على أحدث التقنيّات الاختصاصيّة والخبرات التي تترافق مع تحليلات ورؤى آنيّة يشرف عليها فريق من أفضل استشاريي القياس في مجال العلاقات العامّة. ويرأس CARMA الشريكان الإداريّان مازن نحوي- الرئيس السابق لشركة (FIBEP)، وريتشارد باغنال، رئيس منظّمة (AMEC)، حيث يشرفان على فريق عمل ضخم يضم ما يزيد عن 450 موظفًا منتشرًا في القارّات الخمس.

بفضل خبرتها الرائدة والفريدة من نوعها في مجالها، والخدمة المميّزة التي تقدّمها لعملائها، تحوّلت CARMA إلى المرجع الأوّل لخدمات الرصد الإعلامي والتحليل الكمّي والنوعي، لأي منظمة تسعى إلى الحصول على فهم أوسع شموليّة لوسائل الإعلام وتحرص على إثبات قيمة أداء العلاقات العامة لديها.

لمزيد من المعلومات حولCARMA International Ltd ، و فريق خبرائها ونطاق عملها، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.carma.com

* المصدر: "ايتوس واير"

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