الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلن قسم الأبحاث العالمية في ستاندرد تشارترد اليوم عن أحدث تحليلاته الاقتصادية، متوقعاً اكتساب نشاط الأعمال في المملكة العربية السعودية زخماً أقوى خلال الربع الثالث من عام 2026، مدعوماً بقوة الطلب المحلي، وتحسن ظروف التجارة الإقليمية، واستمرار التقدم في مسيرة التنويع الاقتصادي للمملكة.

وتشير التحليلات إلى أن المملكة دخلت النصف الثاني من العام بزخم اقتصادي قوي، رغم تصاعد التوترات الإقليمية. ويتجلى ذلك بوضوح في قوة الإنفاق الاستهلاكي، حيث ارتفعت قيمة عمليات نقاط البيع بنسبة 6% على أساس سنوي خلال شهر مايو، لتعود إلى مستوياتها المسجلة في يناير 2026. كما تشير تحليلات قسم الأبحاث العالمية في البنك إلى أن قوة الطلب الاستهلاكي تمثل أحد المحركات الرئيسية لنشاط الأعمال، فيما يُتوقع أن يوفر التحسن التدريجي في الطلب الخارجي دعماً إضافياً مع استمرار تحسن ظروف التجارة الإقليمية.

وقال مازن البنيان، الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية والتغطية في ستاندرد تشارترد السعودية: "يواصل الاقتصاد السعودي إظهار قدرته على الصمود خلال فترة اتسمت بارتفاع مستوى التوترات الإقليمية، بما يعكس قوة الطلب المحلي والتقدم المستمر في تنفيذ مستهدفات التنويع الاقتصادي للمملكة. ومع استمرار تحسن الأوضاع الإقليمية، نتوقع أن يتحول هذا الصمود إلى زخم أقوى في نشاط الأعمال، بما يهيئ فرصاً إضافية للاستثمار ونمو القطاع الخاص خلال النصف الثاني من العام."

ويتوقع قسم الأبحاث العالمية في ستاندرد تشارترد أن يكتسب الاقتصاد المملكة زخماً أكبر خلال الربع الثالث، مدعوماً بثلاثة عوامل رئيسية، هي استمرار الاستثمار بوصفه محركاً للنشاط الاقتصادي، وتراجع الضغوط التضخمية بما يدعم القوة الشرائية للأسر وثقة قطاع الأعمال، إلى جانب تحسن أوضاع سوق العمل، بما يعزز الطلب المحلي.

كما تشهد ديناميكيات التجارة الإقليمية تحسناً تدريجياً. فقد أسهمت إعادة الفتح الجزئي لمضيق هرمز في عودة صادرات النفط السعودية إلى مستويات قريبة من معدلاتها الطبيعية، وهو ما يُتوقع أن يوفر دعماً إضافياً للتجارة والنشاط الاقتصادي في المملكة خلال النصف الثاني من العام.

ويرى قسم الأبحاث العالمية في ستاندرد تشارترد أن قوة الطلب المحلي، واستمرار الاستثمار، وتحسن الأوضاع الإقليمية، ستدعم اكتساب نشاط الأعمال زخماً أقوى خلال الربع الثالث، بما يعزز تقدم المملكة في مسيرة التنويع الاقتصادي ويرسخ مكانتها كإحدى أبرز أسواق النمو في المنطقة.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

خالد عبدالله، محلل مالي معتمد ® CFA

الرئيس الإقليمي للاتصال المؤسسي

الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار،

الإمارات والشرق الأوسط وباكستان،

البريد الالكتروني: Khaled.abdulla@sc.com

ستاندرد تشارترد

ستاندرد تشارترد هو مجموعة مصرفية عالمية رائدة، ويسجّل وجوداً له في 54 سوقاً من أكثر أسواق العالم حيوية. ويتمثل هدفنا في تعزيز التجارة والازدهار في العالم من خلال التنوع الفريد الذي نوفره. ويتبنّى البنك رؤيةً واضحةً تحت شعار "هنا دائماً للأفضل"، والتي تعكس التراث العريق والقيم المؤسسية التي ينتهجها البنك في أعماله.

ولا بدّ من التنويه أن "ستاندرد تشارترد" مدرج في الأسواق المالية في كل من لندن وهونغ كونغ.

للاطلاع على المزيد من المعلومات وآراء الخبراء، يرجى زيارة قسم Insights على موقعنا الإلكترونيsc.com كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي: تويتر، ولينكد إن وإنستغرام وفيسبوك.

-انتهى-

#بياناتشركات