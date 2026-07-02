أعلن معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة "دانات"، عن إطلاق تقرير الاستدامة 2025، إلى جانب إصدار تقرير انبعاثات الغازات الدفيئة 2025، والكشف عن مبادرة مشروع الهيرات، في خطوة تعكس تطور نهج المعهد في ربط التميز العلمي بالمسؤولية البيئية وحماية الإرث الطبيعي لمملكة البحرين.

وتأتي هذه المبادرة الهامة في إطار جهود دانات لتوثيق أدائها المؤسسي والبيئي بصورة أكثر وضوحاً، وتقديم بيانات علمية قابلة للقياس تدعم العمل المستقبلي في مجالات الاستدامة، وإدارة الانبعاثات، والمحافظة على مغاصات محار اللؤلؤ الطبيعي في مملكة البحرين. كما تؤكد هذه الخطوة الدور المتنامي للمعهد في خدمة قطاع اللؤلؤ والأحجار الكريمة، ليس فقط من خلال خدمات الفحص والتحقق، بل أيضاً عبر البحث والتوعية والمساهمة في حماية الموارد الطبيعية المرتبطة بتاريخ البحرين ومكانتها العالمية في مجال اللؤلؤ الطبيعي.

ويسلط تقرير الاستدامة 2025 الضوء على أبرز ما حققته دانات ضمن محاور البيئة والمجتمع والحوكمة، مستعرضاً جهود المعهد في دمج الممارسات المسؤولة في عملياته اليومية، وخدماته المختبرية، وبرامجه التعليمية والبحثية. كما يشير التقرير إلى اختبار أكثر من 32 مليون لؤلؤة وحجر كريم منذ تأسيس دانات، بما يعكس حجم الثقة التي يحظى بها المعهد، ومكانته المتقدمة كمؤسسة علمية متخصصة تعمل وفق معايير مهنية دقيقة.

ويتناول التقرير عدداً من المجالات ذات الأولوية، من بينها إدارة المناخ والانبعاثات، وحماية التنوع الحيوي البحري، ودراسة محار اللؤلؤ، والبحث العلمي في النظم الساحلية والكربون الأزرق، ورفع كفاءة استخدام الموارد، كما يبرز جهود دانات في التعليم والتوعية، وإشراك الشباب وطلبة المدارس، وتنفيذ مبادرات مجتمعية تسهم في تعزيز الوعي بقيمة اللؤلؤ الطبيعي باعتباره مورداً بيئياً وثقافياً واقتصادياً متجدداً.

وضمن جهود الإفصاح المناخي، أصدرت دانات تقرير انبعاثات الغازات الدفيئة 2025، الذي يقدم قراءة سنوية لأداء المعهد في قياس وإدارة بصمته الكربونية، ويستند التقرير إلى بيانات مرجعية للانبعاثات خلال الفترة من 2022 إلى 2024، بما يتيح متابعة الأداء بصورة أدق وتحديد فرص التحسين خلال السنوات المقبلة.

وبحسب التقرير، بلغ إجمالي انبعاثات دانات خلال عام 2025 نحو 313.43 طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 21.7% مقارنة بخط الأساس لعام 2022. وتوزعت الانبعاثات بين 2.09 طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون ضمن النطاق الأول الخاص بالانبعاثات المباشرة، و244.15 طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون ضمن النطاق الثاني المرتبط بالطاقة المشتراة، و67.19 طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون ضمن النطاق الثالث المتعلق بالانبعاثات غير المباشرة الأخرى.

ويوضح التقرير أن الطاقة التشغيلية والكهرباء تمثلان الجانب الأكبر من البصمة الكربونية للمعهد، الأمر الذي يضع كفاءة الطاقة وتحسين إدارة البيانات وتوسيع نطاق القياس ضمن أولويات دانات في المرحلة المقبلة، كما يؤكد التقرير أهمية مواصلة الإفصاح السنوي عن الانبعاثات، وتحديد فرص عملية للحد منها، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية في مملكة البحرين نحو تحقيق الحياد الكربوني.

أما مبادرة مشروع الهيرات، فتركز على تقييم الحالة الحالية لمغاصات محار اللؤلؤ الطبيعي في البحرين، ومقارنتها بنتائج مسوحات سابقة، بهدف دعم الحماية طويلة المدى لهذا المورد الطبيعي الهام. وتكتسب المبادرة أهمية خاصة كونها تجمع بين البحث العلمي و الحفاظ على التراث البحري، وتوفر أدلة تدعم اتخاذ قرارات قائمة على الأدلة لإدارة هذا المورد الطبيعي واستدامته.

وشملت المبادرة إعادة مسح عدد من المواقع الرئيسية، وتقييم وفرة محار اللؤلؤ وكثافته، ودراسة التركيب الحجمي للمجتمعات البحرية، ومراجعة جودة المياه والرواسب، إلى جانب قياس مؤشرات وجود اللؤلؤ وتكوّنه الطبيعي. وأظهرت النتائج أن معظم المواقع التي شملها المسح حافظت على مستويات متقاربة من الوفرة والكثافة مقارنة بالتقييمات السابقة، دون رصد مؤشرات على انهيار واسع النطاق أو استنزاف كبير، كما أظهرت الدراسة وجود تحول نحو فئات أصغر في الحجم، وهو ما يشير إلى استمرار التجدد الطبيعي، مع بقاء جودة المياه والرواسب مستقرة بصورة عامة.

وبهذه المناسبة، ، قالت السيدة نورة جمشير، الرئيس التنفيذي لدانات: “تعكس هذه الإصدارات توجه دانات نحو ترسيخ الاستدامة كجزء من رؤيتها المؤسسية ودورها العلمي، بما يتيح للمعهد تطوير مبادرات أكثر ارتباطاً بأولويات مملكة البحرين في حماية الموارد الطبيعية وتعزيز المسؤولية البيئية. فنحن ننظر إلى هذه الخطوة باعتبارها أساساً لمرحلة جديدة من العمل المنظم الذي يجمع بين البحث، والشفافية، وبناء الشراكات، وتوسيع الأثر الإيجابي للمعهد داخل القطاع وخارجه.”

وأضافت: “نؤمن بأن حماية هذا الإرث لا تتحقق فقط بالحفاظ على الماضي، بل من خلال فهمه علمياً، وإدارته بمسؤولية، ونقله إلى الأجيال القادمة بصورة تحفظ قيمته البيئية والثقافية والاقتصادية. ولذلك، ستشهد المرحلة المقبلة مواصلة العمل على تطوير حوكمة الاستدامة، وتحسين الأداء البيئي، وتوسيع نطاق الدراسات المتخصصة في محار اللؤلؤ والبيئة البحرية، إلى جانب تعزيز الإفصاح ورفع كفاءة العمليات. كما سيواصل المعهد توظيف خبراته العلمية لخدمة القطاع، ودعم الثقة في اللؤلؤ الطبيعي والأحجار الكريمة، والمساهمة في حماية أحد أهم الموارد الطبيعية والثقافية في مملكة البحرين.”

نبذة عن دانات:

تأسس معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة (دانات) في عام 2017، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حيث تم تأسيسه كشركة بحرينية مملوكة بالكامل لشركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات"، وصندوق الثروة السيادية للمملكة.

تتمثل رؤية (دانات) في تعزيز مكانته كأفضل المعاهد والمختبرات في العالم لخدمات فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة والتأكد من طبيعة تكوينهم، بالإضافة للبحث العلمي، ويعمل المختبر وفقاً لأفضل المعايير العالمية في المجال، حتى أنه أصبح نموذجاً ومرجعاً للمعنيين بهذه الصناعة حول العالم.

ويعمل المختبر على ضمان وحماية وتعزيز ثقة التاجر والمستهلك باللؤلؤ والأحجار الكريمة والمجوهرات، ويقدم خدمات عدة منها فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة وإصدار الشهادات ذات المعايير العالمية ومن بينها شهادة فحص الأحجار الكريمة، وشهادة فحص الألماس، وشهادة البطاقة، وتقارير مرموقة ومعتمدة، فضلاً عن تقديمه دورات تدريبية وتوعوية.

وقد عزّز المعهد من سمعة المملكة ومكانتها كإحدى أهم دول العالم في مجال استخراج وتجارة اللؤلؤ الممتد على مدى أكثر من أربعة آلاف عام وحتى الآن، كما يلعب دورا حيويا في ضمان وحماية وتعزيز الثقة العامة في اللآلئ والأحجار الكريمة والمجوهرات من خلال الحفاظ على أعلى معايير الصناعة والمعرفة العلمية والأخلاقيات المهنية.

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