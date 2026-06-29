ارتفاع مُعاملات التسجيل الضريبي إلى 1.7 مليون معاملة بنمو 20 %

قنوات تواصل الهيئة تستقبل 625 ألف مُعاملة في 2025 وارتفاع مُعدَّل سعادة المُتعاملين إلى 93 %

أبوظبي : أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أنها حققت نموًا كبيرًا في عملياتها خلال العام الماضي مُشيرة إلى ارتفاع عدد مُعاملات التسجيل، مدفوعًا بالزيادة الكبيرة في عدد المُسجَّلين لضريبة الشركات مع استمرارية زيادة المُسجَّلين لضريبة القيمة المُضافة والضريبة الانتقائية، والتوسُّع في خدمات الهيئة، مما انعكس إيجابيًا على حجم المُعاملات المُنجزة في جميع قطاعات عملها فيما عززت الهيئة تفاعُلها مع المُتعاملين عبر قنواتها الرقمية المُبتكرة.

جاء ذلك في التقرير السنوي للهيئة الاتحادية للضرائب لعام 2025 الذي أصدرته عبر موقعها الإلكتروني، ويمكن الاطلاع عليه بالضغط على رابط التقرير السنوي للهيئة 2025، وتضمن عرضًا للإنجازات والنتائج التشغيلية للهيئة في جميع قطاعات عملها والتطورات الضريبية التشريعية والإجرائية والتقنية التي شهدها العام الماضي ضمن سياسات الهيئة الهادفة إلى تشجيع الإبداع والابتكار، انطلاقًا من فهم واضح لاحتياجات جميع فئات المُتعاملين والسعي لتلبية تطلعاتهم، عبر تسريع التحول الرقمي، لترسيخ أُسس منظومة ضريبية ذكية، مع مواصلة تعزيز كفاءة الإجراءات الرقابية للمُساهمة في حماية الأسواق المُحافظة على العدالة الضريبية.

كما تضمن التقرير استعراضًا لإنجازات الهيئة في مجال التحول الرقمي، وجهودها المُكثَّفة للتوسع في الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإحداث تحول نوعي في كفاءة العمليات التشغيلية، وجودة الخدمات، وسرعة إنجاز المعاملات ومبادراتها المُتنوعة في هذا المجال.

وكشف التقرير أن إجمالي الإيرادات الضريبية المُحصَّلة عن ضريبة القيمة المُضافة والضريبة الانتقائية ارتفع إلى 46 مليار درهم خلال عام 2025 مُقابل 41 مليار درهم في عام 2024، وسجل إجمالي عدد المُعاملات المُنجزة من خلال قسم التسجيل الضريبي ارتفاعًا تخطى 20 %، وبلغ نحو 1.7 مليون معاملة، حيث بلغ عدد الطلبات المُنجزة للتسجيل لضريبة الشركات أكثر من 245 ألف طلب، بينما بلغ عدد الطلبات المُنجزة للتسجيل لضريبة القيمة المُضافة 98 ألف طلب خلال عام 2025، وتم إنجاز 206 طلبات للتسجيل للضريبة الانتقائية.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالاسترداد الضريبي خلال عام 2025 بلغ العدد الإجمالي لطلبات استرداد ضريبة القيمة المُضافة للسياح نحو 1.7 مليون طلب استرداد، وبلغ عدد طلبات استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكن المواطنين المُشيَّدة حديثًا أكثر من 7 آلاف طلب، بالإضافة إلى 289 طلبًا لمحلات التجزئة للتسجيل في النظام الإلكتروني لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح.

وأوضح التقرير أن التطوير المُستمر لخدمات الهيئة وسعيها الدائم لتلبية تطلُعات المُتعاملين؛ انعكس على زيادة التفاعل عبر النوافذ المُتنوعة للدعم المعرفي الضريبي التي تُتيحها الهيئة؛ فتخطى إجمالي عدد المُعاملات المُستلمة عبر جميع قنوات التواصل 625 ألف مُعاملة خلال العام الماضي، بارتفاع نسبته 12 % مُقارنةً بعام 2024، وبلغ عدد زوار مراكز الدعم في أبوظبي ودبي أكثر من 21 ألف مُتعامل، بزيادة نسبتها 10 % مُقارنة بالعام السابق، فيما بلغ مُعدَّل سعادة المُتعاملين عبر جميع قنوات التواصل 93 % بتحسن نسبته 1.5 % مُقارنةً بعام 2024.

ووفقًا للتقرير واصلت الهيئة تنفيذ خططها الرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية لحماية حقوق المُستهلكين ومُكافحة التهرُّب الضريبي وزيادة مستوى الامتثال الضريبي، حيث نفَّذت 175.5 ألف زيارة ميدانية تفتيشية في الأسواق المحلية في جميع إمارات الدولة في عام 2025، حيث تم ضبط 29.5 مليون علبة مُخالِفة من منتجات التبغ لا تحمل "الطوابع الضريبية الرقمية" غير مسجلة بالنظام الإلكتروني للهيئة، كما تم ضبط 7.6 ملايين عبوَّة مُخالفة من السلع الانتقائية الأخرى (غير التبغ) التي تشمل المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة والمشروبات المُحَلَّاة.

وأوضح التقرير أن الهيئة واصلت تطوير حملاتها وتنويع قنواتها التوعوية لزيادة عدد المُستفيدين من هذه الحملات في جميع إمارات الدولة، والوصول إلى الفئات المعنية بالقطاع الضريبي، حيث تم تنفيذ 210 ورش توعية ضريبية متنوعة بلغ عدد المُستفيدين منها 122.7 ألف مُشارك.

وأشار إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب عززت ظهورها الإعلامي وانتشارها الرقمي للوصول إلى جميع فئات المُجتمع، والتعريف بالمهام والخدمات المُتنوعة المُتنامية التي تُقدمها، ومشاريعها ومُبادراتها الرئيسية، فمن خلال منظومة رقمية متطورة بثت الهيئة أكثر من 65 مليون رسالة نصية وعبر البريد الإلكتروني، وبلغ عدد زوار الموقع الإلكتروني للهيئة 2.6 مليون زائر، فيما بلغ عدد المنشورات التوعوية خلال عام 2025 عبر مواقع التواصل الاجتماعي 2,980 منشورًا، وسجلت المنصات نموًا ملحوظًا بإضافة 48,280 متابعًا جديدًا، وأصدرت الهيئة 46 خبرًا صحفيًا لإبراز فعالياتها وأنشطتها ومُبادراتها المُتعدِّدة.

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نبذة عن الهيئة الاتحادية للضرائب:

تأسست "الهيئة الاتحادية للضرائب" بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 بهدف المساهمة في تنفيذ سياسات تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة الإيرادات غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال إدارة وتحصيل الضرائب الاتحادية استناداً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية وتقديم كافة وسائل الدعم والمساندة لتمكين الخاضعين للضرائب من الامتثال للقوانين الضريبية والإجراءات التي تحكم تعاملاتهم مع الهيئة.

وحرصت الهيئة منذ انطلاقها في عام 2017 على التعاون مع الجهات المختصة لإرساء دعائم نظام شامل متوازن لتكون الإمارات من أوائل الدول في العالم التي طبقت نظاماً ضريبياً إلكترونياً بالكامل يشجع على الامتثال الطوعي بإجراءات ميسرة وسريعة، بداية من التسجيل ثم تقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة: www.tax.gov.ae.

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