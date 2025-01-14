أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة -كشفت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، عن النتائج الأولية لحركة المسافرين لشهر ديسمبر 2024، منهية العام بأداء باهر.

ورحبت شركة الطيران يـ1.7 مليون مسافر خلال الشهر، في ارتفاع ملحوظ زاد عن 20% عن الأرقام المسجّلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع عامل حمولة بلغ 87 بالمئة مقارنة بـ84 بالمئة في ديسمبر 2023.

وبهذه المناسبة قال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: "كان شهر ديسمبر الأكثر ازدحاماً هذا العام، وبخاصة مع فترة الأعياد، حيث نقلنا 1.7 مليون مسافر، في زيادة بنسبة 22 بالمئة عن نفس الفترة من عام 2023.

"خلال عام 2024، استقبلت الاتحاد أكثر من 18 مليون مسافر، وحافظنا على عامل حمولة قوي طيلة العام بلغ 87% على مدار العام. ويمثل هذا العدد زيادة بلغت 80 بالمئة عن أعداد المسافرين الذين نقلناهم في 2022، ما يعكس مسار نمونا القوي خلال السنتين السابقتين.

وأضاف نيفيس: "في ديسمبر كذلك، استمررنا في توسعة شبكة وجهاتنا مع اطلاق الرحلات إلى نيروبي الكينية ونحن نتطلع قدماً لبدء عملياتنا التشغيلية إلى الوجهات الجديدة التي أعلنا عنها مؤخراً."

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نبذة عن الاتحاد للطيران

تأسست الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدةً من شركات الطيران الرائدة في العالم. تتولى الاتحاد للطيران، من مقرّها في أبوظبي، تشغيل رحلات ركاب وشحن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتتيح شبكة وجهات الاتحاد إلى جانب شركائها بالرمز، إمكانية الوصول إلى المئات من الوجهات الدولية. وحصلت الاتحاد في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز نظير خدماتها ومنتجاتها المتفوقة، وعروض الشحن، وبرنامج ولاء المسافرين وغيرها من الخدمات التي تُميّز الشركة. تعتبر الاتحاد للطيران أن معالجة أزمة المناخ هي أهم قضية في عصرنا، وقد حصلت على لقب أفضل شركة طيران بيئية لثلاثة أعوام على التوالي منذ 2022 من إيرلاين رايتينغز لتصنيف شركات الطيران. وقد استثمرت الشركة مبالغ ضخمة في الطائرات الموفّرة للوقود. ومن خلال الشراكات الاستراتيجية مع كبرى العلامات التجارية العالمية للطيران ومصنعي المعدات الأصلية، تواصل الاتحاد للطيران سعيها الدؤوب لإزالة الكربون من القطاع.

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