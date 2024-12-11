جدة -أصدرت جودادي تقريرها العالمي لريادة الأعمال لعام 2024، والذي يؤكد أن ضمان استدامة الشركات الصغيرة وتنافسيتها على المدى البعيد يرتبط بصورة متزايدة بتركيزها على اعتماد الأدوات الرقمية واتخاذ تدابير أقوى للأمن السيبراني، وذلك في ضوء سعي أصحاب الشركات الصغيرة للتكيف مع المتطلبات الرقمية للعصر الحديث.

التكنولوجيا بوصفها محفزاً للنمو

أكدت نتائج الاستبيان على الدور المحوري للتكنولوجيا في تمكين الشركات الصغيرة من النمو والمنافسة في السوق، حيث أفاد 99% من رواد الأعمال في المملكة بأنهم يرون في التحول الرقمي ميزة تنافسية رئيسية.

كما أشار 97% من المشاركين في الاستبيان إلى التحسينات الكبيرة التي أضافها التحول الرقمي إلى إجراءات العمل لديهم، فيما أكد 98% منهم أن الجمع بين المبيعات عبر الإنترنت وأساليب البيع التقليدية أمر ضروري لتحقيق النجاح في الأعمال.

وتوضح هذه الأرقام الدمج المتزايد للحلول الرقمية ضمن العمليات اليومية للشركات، انطلاقاً من دورها الفعال في تحسين التفاعل مع العملاء والكفاءة التشغيلية. وأوضح رواد الأعمال أنهم يستخدمون في أغلب الأحيان إشعارات البريد الإلكتروني (96%)، وأدوات خدمة العملاء (96%)، وأنظمة الحجز عبر الإنترنت (93%) للتواصل مع العملاء وإدارة أعمالهم.

ومع تبني المزيد من الشركات الصغيرة للحلول الرقمية، يستخدم 61% من أصحاب الشركات الصغيرة في المملكة أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) لتتبع وإدارة تفاعلات العملاء، مما يمثل فرصة كبيرة لتعزيز تفاعلهم بشكل أكبر.

الاستثمارات الرقمية لرسم ملامح مستقبل أفضل

أظهر التقرير العالمي لريادة الأعمال أن أصحاب الشركات الصغيرة يستعدون في المرحلة المقبلة لزيادة الاستثمار في الحلول الرقمية من أجل تسريع نمو أعمالهم. ففي عام 2024، أعرب 96% من رواد الأعمال في المملكة عن خططهم لتخصيص استثمارات أكبر لعمليات المبيعات والتسويق عبر الإنترنت، مما يعكس توجهاً واضحاً نحو الاستفادة من القنوات الرقمية لتوسيع نطاق أعمالهم.

وتعليقاً على الأمر، قالت سيلينا بيبر، نائب الرئيس للأسواق العالمية لدى جودادي: "تواصل جودادي دورها الداعم للشركات الصغيرة في ضوء التطور المستمر للمنظومة الرقمية، حيث تقدم الشركة حلولاً رقمية وأدلة إرشادية من الخبراء لرواد الأعمال لمساعدتهم على تأسيس مشاريعهم وتعزيز نموها، وإنشاء موقع إلكتروني احترافي، وجذب العملاء، وبيع منتجاتهم أو خدماتهم. كما تمتلك GoDaddy محفظةً عالية الكفاءة والفعالية من الأدوات الرقمية، تتيح فرص تأسيس الشركات للجميع، وتوفر الدعم اللازم للشركات الصغيرة في رحلاتها نحو التحول الرقمي".

تسريع وتيرة التوعية بتدابير الأمن للشركات الصغيرة

أظهر رواد الأعمال في المملكة وعياً أكبر بالأمن السيبراني بالتوازي مع سعيهم المستمر لاعتماد الحلول الرقمية. وكشف الاستبيان أن رواد الأعمال في المملكة يدركون أهمية تدابير الحماية الأمنية على الإنترنت، حيث أفاد 92% من أصحاب الشركات الصغيرة بأنهم يشعرون بأنهم مستعدون لمواجهة أية هجمات إلكترونية، وأشاروا إلى أنهم يتخذون تدابير وقائية ، مثل تثبيت برامج مكافحة الفيروسات (69%) والنسخ الاحتياطي المنتظم للبيانات (63%). بالإضافة إلى ذلك، يعتقد 19% ممن تعرضوا لهجمات إلكترونية أن لها تأثيرًا كبيرًا على أعمالهم الصغيرة.

ما يزال أمام أصحاب الشركات الصغيرة العديد من الإجراءات التي يمكنهم اتخاذها للحد من إمكانية تعرضهم للهجوم الإلكتروني، حيث يستخدم 43% منهم فقط جدران الحماية 35% فقط يستخدمون برامج التشفير، علماً أن هذه التدابير الإضافية قادرة على زيادة حماية الأصول الرقمية للشركات.

الخلاصة

يأتي استبيان جودادي لريادة الأعمال بالتزامن مع السعي المستمر للشركات الصغيرة نحو تحقيق التحول الرقمي في أعمالها، وتكشف نتائجه أن رواد الأعمال في المملكة واثقون من أهمية الحلول الرقمية الجديدة وضرورة اعتمادها لتحسين التفاعل مع العملاء والكفاءة التشغيلية. وتواصل جودادي دورها في تمكين الشركات الصغيرة من خلال توفير التكنولوجيا والموارد والدعم اللازمين للنمو والمنافسة في المجال الرقمي.

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