أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للربع الأول من عام 2024



ألفاريز آند مارسال تصدر تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للربع الأول من 2024

انخفاض مخصصات الخسائر (-47.9 على أساس فصلي) ونمو إجمالي الدخل التشغيلي (+4.8% على أساس فصلي) يساهمان في تحسين الربحية

القروض والسلف تصل إلى أعلى مستوى لها في فترة ما بعد أزمة كوفيد-19

التوقعات تشير إلى وصول أسعار الفائدة إلى ذروتها وأن تعكس دورتها اتجاهها بدءاً من النصف الثاني من عام 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 27 مايو 2024 - أعلنت ألفاريز آند مارسال، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، عن إصدار تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للربع الأول من عام 2024. ويُظهر التقرير نمو أرباح القطاع بحوالي 20.8 مليار درهم إماراتي، مدفوعاً بالدخل غير الأساسي وانخفاض التكاليف التشغيلية وتراجع مخصصات الخسائر بنسبة 47.9% على أساس فصلي.

ولم يشهد الربع الأول من العام الجاري حدوث تغيير في معدل أسعار الفائدة المرجعية خلال الربع، مما أدى إلى انخفاض طفيف في صافي دخل الفوائد بنسبة 1.1% على أساس فصلي، مقابل زيادة كبيرة في الدخل غير الأساسي بنسبة 18.9% على أساس فصلي، مما ساهم بنمو إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 4.8% على أساس فصلي.

ووصلت القروض والسلف إلى أعلى مستوى لها في فترة ما بعد أزمة كوفيد-19 محققة نمواً بنسبة 3.4%، بينما نمت الودائع بوتيرة أسرع وبنسبة 5.1% على أساس فصلي.

وارتفع العائد على حقوق المساهمين إلى 20.3% بزيادةٍ بلغت 1.2 نقطة مئوية على أساس فصلي، فضلاً عن العائد على حقوق الملكية الذي ارتفع بمقدار 0.1 نقطة مئوية على أساس سنوي وصولاً إلى 2.2% خلال الربع.

ويقوم تقرير أداء القطاع المصرفي هذا على تحليل بيانات أكبر 10 بنوك مدرجة في دولة الإمارات، ومقارنة نتائج الربع الأخير من عام 2023 مع النتائج المسجلة للربع الأول من 2024. ويُقيّم التقرير، الذي يستند إلى بيانات السوق المنشورة من مصادر مستقلة و16 مقياساً مختلفاً، مجالات الأداء الرئيسية للبنوك، بما في ذلك الحجم والسيولة والدخل وكفاءة التشغيل والمخاطر والربحية ورأس المال.

كما يقدم التقرير لمحة عامة عن التطورات الرئيسية التي تؤثر على القطاع المصرفي في دولة الإمارات، إلى جانب عرض شرائح للقروض والأصول، ومزيج الودائع، وتفصيل مرحلي لدفتر الإقراض.

وتشمل البنوك العشرة الأكبر التي شملها تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات من ألفاريز آند مارسال كل من: بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري وبنك دبي الإسلامي وبنك المشرق ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي التجاري وبنك الفجيرة الوطني وبنك رأس الخيمة الوطني ومصرف الشارقة الإسلامي.

أبرز التوجهات في نتائج الربع الأول من عام 2024:

واصلت تعبئة الودائع تفوقها على مستوى الطلب على الائتمان، حيث ارتفعت الودائع المجمعة في أكبر 10 بنوك بنسبة 5.1% على أساس فصلي، بينما سجلت القروض والسلف المجمعة نمواً أبطأ بلغ 3.4%. وبالتالي، سجلت نسبة القروض إلى الودائع انخفاضاً بنسبة 1.2 نقطة مئوية على أساس فصلي إلى 73.8%.

ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بواقع 4.8% على أساس فصلي خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنة بانخفاض بنسبة 0.8% على أساس فصلي في الربع الأخير من 2023، ويأتي هذا الارتفاع مدفوعاً بنمو الدخل غير الأساسي بنسبة 18.9% على أساس فصلي الذي حققته البنوك. وشهد صافي الدخل من الرسوم والعمولات زيادة بنسبة 19.4% على أساس فصلي، بينما نمت الإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة 18.5%. وعلى الرغم من ذلك، شهد صافي دخل الفوائد انخفاضاً بنسبة 1.1% على أساس فصلي.

تراجع صافي هامش الفائدة بالتزامن مع انخفاض نسبة القروض إلى الودائع وتقلص الفروق، وانكماش صافي هامش الفائدة الإجمالي بحوالي 12 نقطة أساس على أساس فصلي وبنسبة 2.7%. وانخفض العائد على الائتمان للمرة الأولى خلال عامين بواقع 56 نقطة أساس على أساس فصلي لتصل إلى 12.2%، بينما انخفضت كلفة التمويلات بواقع 28 نقطة أساس على أساس فصلي لتصل إلى 4.4% خلال الربع الأول من العام. وأعلنت معظم البنوك عن تسجيل انكماش في صافي هامش الفائدة خلال الربع. ارتفعت نسبة التكلفة إلى الدخل بشكل ملحوظ بنسبة 3.6 نقطة مئوية على أساس فصلي لتصل إلى 27.9% خلال الربع الأول من العام، إلا أنها ما تزال ضمن المتوسط الطبيعي بعد أن وصلت إلى 31.5% خلال الربع الرابع من عام 2023. وشهد إجمالي كفاءة التكاليف في قطاع البنوك بدولة الإمارات تحسناً مع عدم تسجيل أي من البنوك العشرة الكبرى في الدولة لأي تراجع. سجلت أكثر من نصف البنوك العشرة الكبرى تحسناً في تكلفة المخاطر بواقع 39 نقاط أساس على أساس فصلي لتستقر عند 0.4% في الربع الأول من عام 2024. وتراجعت مخصصات انخفاض القيمة الإجمالية بنسبة 47.9% على أساس فصلي خلال الربع نفسه لتصل إلى 2.0 مليار درهم إماراتي. حققت البنوك خلال الربع أرباحاً بفضل تحسن الكفاءة من حيث التكلفة واسترداد القروض والدخل غير التشغيلي. وارتفع إجمالي العائد على حقوق المساهمين إلى 20.3% بزيادةٍ بلغت 1.2 نقطة مئوية على أساس فصلي، وذلك بفضل نمو صافي الدخل بنسبة 9.3% على أساس فصلي.

لمحة عامة

يشير الجدول أدناه إلى المقاييس الرئيسية التي تم اعتمادها في إعداد التقرير:

الفئة المقياس الربع الرابع 2023 الربع الأول 2024 الحجم نمو القروض والسلف (على أساس فصلي) 1.7% 3.4% نمو الودائع (على أساس فصلي) 2.0% 5.1% السيولة نسبة القروض إلى الودائع 74.9% 73.8% الإيرادات والكفاءة التشغيلية نمو الدخل التشغيلي (على أساس فصلي) -0.8% 4.8% الدخل التشغيلي / الأصول 3.7% 3.8% الدخل من غير الفوائد / الدخل التشغيلي 29.6% 33.5% العائد على الائتمان 12.8% 12.2% تكلفة التمويل 4.7% 4.4% صافي هامش الفائدة 2.8% 2.7% نسبة التكلفة إلى الدخل 31.5% 27.9% المخاطر نسبة التغطية 110.4% 112.1% تكلفة المخاطر 0.8% 0.4% الربحية العائد على حقوق المساهمين 19.1% 20.3% العائد على الأصول 2.1% 2.2% العائد على الأصول المرجحة بالمخاطر 3.3% 3.5% رأس المال نسبة كفاية رأس المال 17.1% 17.2%

المصدر: البيانات المالية، والعروض التوضيحية الخاصة بالمستثمرين، وتحليل شركة ألفاريز آند مارسال

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد أسد أحمد، المدير العام ورئيس الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة ألفاريز آند مارسال: "حققت البنوك خلال الربع الأول من 2024 أرباحاً بفضل تحسن الكفاءة من حيث التكلفة وانخفاض الاعتمادات وارتفاع الدخل غير التشغيلي، وأظهر القطاع مرونة مستمرة بفضل استقرار معدل أسعار الفائدة المرجعية والتي من المرجح أن تكون في ذروتها الآن.

ولا تزال جودة الأصول حساسة حيال سيناريو ارتفاع أسعار الفائدة المستمر، ويواصل مصرف الإمارات المركزي تثبيت سعر الفائدة المرجعي وفقاً لأسعار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مع المحافظة على معدل الفائدة لديه عند نسبة 5.4%. ومن المتوقع أن تبدأ الفائدة عكس اتجاهها في النصف الثاني من السنة المالية 24 وتحديداً في فصل الخريف، والذي من المتوقع أن يكون له تأثير تدريجي على صافي هامش الفائدة على المدى الطويل.

وفي حال استبعاد حدوث أي قضايا على المستوى الإقليمي، تشير جميع العوامل إلى أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات ينتظره مستقبل إيجابي، حيث نتوقع أن يحقق نمواً مستمراً".

لمحة حول ألفاريز آند مارسال

توفر ألفاريز آند مارسال خدماتها الاستشارية إلى الشركات والمستثمرين والجهات الحكومية حول العالم بهدف مساعدتها على الوصول إلى الريادة واتخاذ الإجراءات الملائمة وتحقيق النتائج المرجوة. وتأسست ألفاريز آند مارسال في عام 1983، وهي إحدى الشركات الرائدة على المستوى العالمي والتي تختص في تقديم الخدمات الاستشارية لتحسين أداء الأعمال ومراحل إدارة التحول. إذ يلجأ العملاء، عندما تخفق المنهجيات التقليدية في إحداث التحول وتحقيق التغيير المنشود، للاستفادة من الخبرات المعمقة للشركة وقدرتها على توفير حلول عملية لمشاكلهم الفريدة.

وتضم ألفاريز آند مارسال أكثر من 9,000 موظف موزعين على ست قارات، وتقدم ألفاريز آند مارسال خدمات استشارية مميزة للشركات، ومجالس الإدارة، وشركات الأسهم الخاصة، وشركات المحاماة والجهات الحكومية التي تواجه تحديات معقدة. ويرتكز خبراء ألفاريز آند مارسال وفرقهم المتمرسة إلى إرث الشركة العريق لمساعدة الشركات على اتخاذ قرارات حاسمة وتحقيق النمو والنتائج المرجوة بسرعة. وتضم الشركة نخبة من الخبراء والاستشاريين رفيعي المستوى في القطاع، فضلاً عن موظفين سابقين لدى الجهات التنظيمية والهيئات المتخصصة بالقطاع ممن يلتزمون بمواكبة احتياجات العملاء المتعلقة بتحويل التغيير إلى واحد من أصول الأعمال الاستراتيجية، عبر إدارة المخاطر، وتوفير القيمة في جميع مراحل نمو أعمالهم.

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