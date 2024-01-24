دبي: مع تباطؤ الصراع الأوكراني الروسي، انخفض الضغط على أسعار النفط والغاز، إلا أن الأحداث التي تلت 7 أكتوبر، أثارت الأوضاع من جديد في الشرق الأوسط، خاصةً مع سيطرة الحوثيين في اليمن على البحر الأحمر وتصعيد عملية "حارس الازدهار". وقد بدأت المخاوف الحقيقيّة بشأن هذه الأحداث الأخيرة بالتبلور مع وضوح تأثيرها على أسعار النفط الخام، حيث يتوقع المراقبون أن يؤثر ارتفاع أسعار النفط الخام على اقتصاد الشرق الأوسط.

وهناك عدة عوامل تفرض ضغوطاتها على أسعار النفط الخام عالميّاً، بما في ذلك الاضطرابات البحريّة الأخيرة في البحر الأحمر، والذي يعدّ بمثابة بوابة لحوالي 10٪ من تدفق النفط الخام اليومي، بالإضافة إلى تنامي الشكوك بشأن ديناميكيات العرض والطلب، لا سيما بعد أن أكّد أعضاء "أوبك بلس" التزامهم بإجراء تخفيضات في الإنتاج، في حين انسحبت أنغولا من أوبك، علاوة على الإنتاج القياسي والصادرات من النفط الخام من الولايات المتحدة.

وفقاً لريتو سينغ، المدير الإقليمي لمجموعة ستونكس: "إن توقعات أسعار النفط الخام في عام 2024 غير مؤكّدة على نطاق واسع، خاصة مع وجود عوامل مختلفة تؤثر على توازن العرض والطلب. ومع ذلك، ستظل التقلّبات على المدى القصير جزءاً من الصورة، حيث توضّح المفاوضات الحاليّة بين الدول الأعضاء في أوبك بلس بشأن حصص الإنتاج لعام 2024 احتمال حدوث تقلّبات إضافية في الأسعار."

وتُضيف سينغ: "قد يكون للاضطرابات البحريّة في البحر الأحمر عواقب محتملة على أسعار النفط الخام في عام 2024. يعدّ البحر الأحمر طريقاً محوريّاً لنقل النفط، حيث يتدفق ما يقدر بسبعة ملايين برميل يومياً من النفط والمنتجات عبر مضيق باب المندب. وقد أدّت الأحداث الأخيرة في هذه المنطقة إلى تعرّض حركة ناقلات النفط للمخاطر ودفعت بعض شركات النفط والشحن إلى تجنب مسار قناة السويس."

وقد تسبّبت الاضطرابات البحريّة في البحر الأحمر بالفعل في ارتفاع تكاليف الشحن مع ارتفاع قيمة الشحن وتكاليف النقل وأقساط التأمين المرتبطة بالمخاطر الجيوسياسية المتزايدة. وفي المستقبل، يمكن أن يكون لهذه الأحداث آثار دائمة على سوق النفط الخام، مما قد يؤدي إلى زيادة التكاليف، وتعطيل التجارة العالميّة، وزيادة المخاطر على أسعار النفط بسبب التوترات الجيوسياسية والمخاوف المتعلّقة بسلسلة التوريد.

وفي تقريرها عن أسعار النفط بحلول نهاية الأسبوع الثاني من يناير 2024، ذكرت فيونا سنكوتا، كبيرة محلّلي السوق في FOREX.com أن "أسعار النفط ترتفع بعد الأزمة الجيوسياسية المتفاقمة في الشرق الأوسط. حوادث أخرى مثل استيلاء إيران على ناقلة نفط قبالة سواحل عُمان وشنّ التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة هجمات متعدّدة على اليمن، أبقت أسعار النفط على المسار الصحيح بعد الانخفاضات الحادة الناجمة عن قيام المملكة العربية السعوديّة بتخفيض أسعار بيعها للمستوردين الآسيويين إلى أدنى مستوى لها منذ 27 شهراً. وتلعب البيانات التجاريّة الصادرة عن الصين والتي جاءت بشكل أقوى من المتوقع دوراً في دعم أسعار النفط مما يُظهر بعض علامات التعافي."

وقد تساهم الاضطرابات البحريّة أيضاً في زيادة التضخم. في الواقع، قد لا تقوم البنوك المركزيّة، وخاصة بنك الاحتياطي الفيدرالي، بخفض أسعار الفائدة في وقت أقرب كما تتوقع الأسواق، إذا انعكست تكلفة المعيشة المتزايدة الناتجة عن الاضطرابات البحرية على الأسعار الخاصة بالمستهلك. ونتيجة لذلك، قد يرتفع الدولار الأمريكي، مما يزيد من الضغوط على الأسواق الناشئة والاقتصاد العالمي، وهذا ما يؤدي بدوره إلى تباطؤ الطلب على النفط بشكل أكبر.

أما بالنسبة للتأثير على اقتصاد الشرق الأوسط، يؤكّد مراقبو السوق اختلافه عبر جميع أنحاء المنطقة. وترتبط عملات معظم دول مجلس التعاون الخليجي والتي تُصدّر النفط الخام أو الغاز الطبيعي، بالدولار الأمريكي. ومع ارتفاع أسعار النفط الخام والارتفاع المحتمل للدولار الأمريكي، ستكون معظم القطاعات محميّة في اقتصادها إلى حدّ ما. ومع ذلك، قد يؤثر ذلك على القطاع الذي يتمّ التركيز عليه حاليّاً ألا وهو قطاع السياحة، حيث قد يُفضل السائحون سعر صرف أقل، في وقت حرج تسعى فيه هذه البلدان جاهدة لتحقيق الازدهار. ووفقاً لمقالة نشرتها مؤخراً شركة PWC، ترغب المملكة العربيّة السعوديّة في زيادة المساهمة الاقتصاديّة للسياحة إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. كما تهدف استراتيجيّة الإمارات للسياحة 2031 إلى رفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهماً. وفي عُمان، تركز الرؤية الاقتصاديّة لعام 2040 بشكل كبير على تعزيز إيرادات السياحة، بهدف الوصول إلى 22.5 مليار دولار أمريكي سنوياً بحلول عام 2040.

من جهة أخرى، من المرجح أن تعاني بلدان المشرق العربي وشمال أفريقيا من ارتفاع أسعار النفط الخام والتضخم اللاحق، حيث أن العديد منها إما مُستورِدة للطاقة أو تعاني اقتصاداتها بالفعل من ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة.

ففي لبنان، على سبيل المثال، فقدت العملة الوطنيّة أكثر من 95% من قيمتها قبل الأزمة. وارتفعت أسعار الكهرباء والمياه والغاز بشكل كبير، حيث زادت بنسبة 595%، مع استيراد الغالبية العظمى من الطاقة المستخدمة في البلاد. وفي سوريا أيضاً، يعتمد استهلاك الطاقة الأولية بشكل كبير على الوقود الأحفوري المستورد، حيث أن حوالي 50% من إجمالي الواردات السوريّة تتكون من المنتجات النفطيّة، في حين يستورد الأردن أكثر من 95% من احتياجاته من الطاقة.

وجاء في آخر مقالة على موقع FOREX.com لمحلّل السوق ديفيد سكوت: "يبدو أن المتداولين لا يظهرون حساسيتهم تجاه التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط." ويضيف: "جاء ردّ الفعل الأولي كما هو متوقع بالضبط، وتمّ طرح النفط الخام للمزايدة على التهديد الذي يشكّله على الإمدادات القادمة من المنطقة، لكن تمّ التراجع عن هذه الخطوة بالسرعة التي حدثت بها، مما يشير إلى أنه مع غياب المزيد من التصعيد في التوترات، فإن الاهتمام والقلق سيتلاشى بسرعة."

عمّوماً، لا يمكن لأحد أن يكون واثقاً مما سيحدث بعد ذلك، ولكن هناك شيء واحد مؤكد: هناك العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى زيادة التقلّبات في السوق هذا العام، بما في ذلك تصاعد الاضطرابات البحريّة في البحر الأحمر، الصراعات الساخنة في الشرق الأوسط، الانتخابات الأمريكيّة، التحول المتوقع في مجال الطاقة والذي يبدو أنه قد بدأ بأقصى سرعة بعد انعقاد مؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ COP28. ويراقب المستثمرون والمحلّلون هذه العوامل عن كثب، مشيرين إلى أرجحيّة تقلّب سوق النفط الخام على المدى القصير والطويل.

ويعني ذلك أن المتداولين أيضاً بحاجة إلى مراقبة الأخبار لاتخاذ قرارات مستنيرة وإدارة المخاطر بشكل صحيح أثناء بحثهم عن فرص التداول والاستثمار. إن وجود شريك تجاري موثوق يواكب التطورات العالميّة، مثل شركة FOREX.com، التابعة لمجموعة ستونكس والرائدة في مجال التداول الإقليمي، يساعد المستثمرين على اكتساب رؤى قيّمة حول تحديثات واتجاهات سوق النفط الخام والكشف عن صورة واضحة النطاق تبعث الثقة عند تداول هذه السلع الأساسيّة، مثل النفط الخام والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وشركة الخليج البحرية وطوكيو مارين القابضة.

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