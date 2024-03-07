سلطان بن عبد الله بن سالم القاسمي: الشارقة وقيادتها الحكيمة تضع سعادة المجتمع وضمان ازدهاره أساس خططها التنموية

يشارك في المسح عينة عشوائية من 2,520 أسرة من إمارة الشارقة

تضم العينة 718 أسرة إماراتية و1,202 أسرة غير إماراتية و600 أسرة جماعية

الشارقة: تجري دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة "مسح دخل وإنفاق الأسرة 2024"، ضمن مبادرة وطنية تنفذها المراكز الإحصائية المحلية في الدولة بالتنسيق مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، على مستوى الدولة على مدى عام كامل، ويستهدف سكان الإمارة من الأسر المواطنة وغير المواطنة.

وتختار الدائرة في المسح عينة عشوائية من 2,520 أسرة مشاركة، منها 28.5% أسرة معيشية إماراتية بعدد 718 أسرة و47.7% أسرة معيشية غير إماراتية بعدد 1,202 و23.8% أسرة جماعية بعدد 600 أسرة، وذلك في 9 بلدات يوزع عليها المسح، الذي يقوم عليه 44 شخصاً ما بين باحثين ومراقبين ميدانين وفريق تدقيق مكتبي.

وأكدت دائرة الإحصاء أن توفير البيانات المرتبطة بنمط حياة الأسر ودراسة ظروف ومستويات معيشتها يساهم بشكل كبير في وضع مؤشرات سكانية واجتماعية تمكّن وتدعم صانعي القرار في عمليات رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وتقديم معطيات ونتائج من شأنها الارتقاء بكافة الجوانب الحياتية للأفراد والأسر في الدولة.

ودعت الدائرة الأسر المختارة للمشاركة في هذا المسح الذي يستهدف 210 أسرة في كل شهر، مشيرة إلى أهمية تفاعلها وتعاونها مع الباحثين المتخصصين من الدائرة، من خلال تقديم المعلومات المطلوبة خلال الزيارات الشخصية من قبل الباحثين إلى الأسر المختارة، مشددة على سرية وخصوصية جميع المعلومات التي يتم جمعها واستخدامها لأغراض إحصائية فقط، والتي تتم من خلال أحدث التقنيات والأجهزة المزودة بأنظمة الخرائط والإحداثيات الجغرافية، وبرامج جمع وتحليل ومعالجة البيانات.

مبادرة وطنية تعزز الحياة الكريمة

وفي تعليقه على المسح، أكد الشيخ سلطان بن عبد الله بن سالم القاسمي، مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، أهمية المشاركة في مسح الدخل والإنفاق للأسر لعام 2024، موضحاً أنه يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031 التي تستند إلى مبادئ السعادة والإيجابية والابتكار والتميز، وترسخ أسس المجتمع المترابط.

وأشار الشيخ سلطان بن عبد الله بن سالم إلى أن المسح يتسق مع رؤية إمارة الشارقة وقيادتها الحكيمة، التي تضع سعادة المجتمع وضمان ازدهاره واستدامته أساساً لخططها التنموية. وقال: "إن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يرى في الإنسان محوراً لخطط التنمية، ويولي اهتماماً كبيراً بتعزيز جودة الحياة والرضا للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارة، وتحويل البيانات إلى قرارات تسهم في الارتقاء بمستوى المعيشة، ويتماشى هذا المسح مع رؤية سموه الرائدة في تطوير القطاعات الحيوية والخدمات الأساسية التي تلبي احتياجات وتطلعات المجتمع".

آلية دقيقة لجمع البيانات

وأوضحت دائرة الإحصاء أنه سيتم جمع المعلومات عن الدخل والإنفاق من خلال استمارات إلكترونية ودفاتر مصروفات يومية تملأها الأسر المختارة عشوائياً من قبل دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة. حيث تقوم الأسر بتسجيل ورصد إنفاقها واستهلاكها على جميع السلع والخدمات المتكررة بشكل يومي وعن كل أسبوع خلال شهر البحث، بالإضافة إلى مشترياتها من السلع المعمرة خلال السنة السابقة وشهر البحث.

وتنصح دائرة الإحصاء الأسر التي يتم اختيارها بالاحتفاظ بالفواتير الخاصة بنفقات كل أسبوع، وتسجيل اسم السلعة أو الخدمة، والإنفاق بالكمية ووحدتها، والقيمة بالدرهم، وطريقة الشراء للسلع والخدمات في دفتر المصروفات اليومية، كما توصي بالاحتفاظ بنسخة رقمية من فواتير السلع والخدمات التي يتم استلامها عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، وتصوير الشاشة للاحتفاظ بنسخة رقمية من الفواتير التي يتم دفعها عبر التطبيقات أو وسائل التواصل الاجتماعي.

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